O que explica a queda de temperatura no Interior nesta época do ano

Foto: Eduardo Sousa/Prefeitura de Aiuaba O município de Aiuaba registrou a menor temperatura no ano passada

No Sertão de Inhamuns, a cidade de Aiuaba, localizada a 417,35 km de Fortaleza, registrou cinco das 10 menores temperaturas do ano no Ceará, conforme a Plataforma de Coleta de Dados (PCD), da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Na manhã dessa segunda-feira, 2, por volta das 6 horas, os termômetros registraram 16,7 graus Celsius (ºC) no município.

Três dias antes, na madrugada da sexta-feira passada, 30, Aiuaba marcou a menor temperatura do Estado em 2025, com 15,6 ºC. O ranking das dez temperaturas mínimas do ano foi ocupado por outras três cidades no interior cearense.

Em Parambu, também na região do Sertão de Inhamuns, as menores temperaturas foram de 16 ºC e 17,1 ºC, registradas nos meses de maio e abril, respectivamente. Em São Benedito, na região da Ibiapaba, os termômetros chegaram a marcar 16,7 ºC, em maio, e 17,9 ºC, em abril. Em maio, Crato, na região do Cariri, registrou a nona menor temperatura do ano no Estado, com 17,7 ºC.

Meteorologista da Funceme, Lucas Fumagalli explica que a redução das temperaturas registradas no Ceará é resultado de uma combinação de fatores astronômicos e climáticos.

O mês de junho marca o início do inverno no hemisfério sul. Nesta época do ano, segundo o pesquisador, ocorre uma queda na incidência de radiação solar no Ceará. É também neste período que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema que produz chuvas no Estado, especialmente entre os meses de fevereiro e maio, começa a se afastar em direção ao hemisfério norte do planeta, que passa a receber mais radiação solar.

"Nós [o Ceará] começamos a ficar distantes da ZCIT. Desse modo, as nuvens começam a perder intensidade, a não se desenvolver mais por aqui. O ar começa a ficar mais seco, vai ter menos umidade nesse ar e isso vai favorecer também uma queda de temperatura noturna", completa.

Segundo o meteorologista, é a partir desse afastamento da ZCIT que o ar começa a ficar mais seco no interior do Estado, favorecendo o aumento da amplitude térmica. "A temperatura consegue variar mais durante o dia. Ela diminui mais durante a noite, mas também aumenta mais durante o dia", detalha.

Ainda de acordo com Lucas Fumagalli, as baixas temperaturas registradas em municípios do interior do Ceará costumam ficar restritas às noites. O pesquisador ressalta que diferente do litoral, essas cidades estão longe do oceano, que retém e cede calor e umidade para a atmosfera. "Aiuaba está em torno de 580 metros acima do nível do mar, então já é uma região mais elevada", destaca.

A menor influência do oceano nesses territórios resulta em ar mais seco, favorecendo a diminuição da temperatura durante a noite. No litoral, como acontece em Fortaleza, o oceano mantém a temperatura mais elevada e úmida. "É normal que a gente observe no interior do Estado temperaturas mínimas noturnas menores que 20 ºC. Em Aiuaba, durante a história da Funceme, nós registramos, no ano passado, a menor temperatura do Estado, que foi 11ºC".