Protesto pede que obra da CE-025 não seja feita perto dos campos de dunas do Catu

Na parte alta de uma duna da Prainha, um grupo de pouco mais de cem pessoas deram as mãos e fizeram um protesto pacífico com uma única prece aos céus e ao poder público: que a obra da CE-025 não seja feita perto dos campos de dunas, das lagoas e da área de mata atlântica da Prainha, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. A manifestação ocorreu ontem, 2, à tarde

A intervenção para a construção da rodovia estadual que liga a Prainha e o Iguape, passando por Praias Belas e pela Praia do Presídio, atravessa áreas de preservação permanentes, regiões com presença de vegetação nativa e zonas de recarga hídrica importantes para o aquífero do Catu.

No polo das rendeiras da Prainha, Elvis Nogueira, membro da Associação Ecológica de Bugueiros de Aquiraz (AEBA), mobilizou a comunidade para o ato de protesto.

Ele relatou que a notícia da obra chegou de surpresa há nove dias durante uma reunião da entidade de bugueiros.

“Essa obra é tão grandiosa que ela vai desmatar toda a área de mata atlântica que ainda nos resta e destruir uma parte das dunas, onde a classe do buggy turismo sobrevive daquilo ali. E não só pelo pessoal do buggy turismo, mas o turismo movimenta a Prainha de Aquiraz que vive da movimentação turística”, pontuou.

Nogueira pontua que a comunidade sofrerá com essa obra: “Não queremos que a obra seja feita de forma ilegal. A gente não sabe porque querem destruir essa beleza natural que é nossa para construir uma estrada. Ela consegue ser perfeitamente realocada, sem destruir a natureza”.

E do ponto de encontro, a comunidade se direcionou para a duna com o apoio dos bugueiros. Os cartazes pediam pela aprovação do PL 072/2021, que cria a Área de Proteção Ambiental (APA) das Dunas e da Lagoa do Catu mas que está parada na câmara de vereadores; pela preservação da área de mata e para que as autoridades ouvissem a comunidade.

O biólogo Thieres Pinto, que participou da mobilização, diz que a construção da nova CE vai abrir caminho para loteamentos —- e para a especulação imobiliária —- naquela região que excluirá a comunidade, que vai degradar o meio ambiente, que comprometerá os manguezais e áreas de duna, além de, futuramente, ocasionar o avanço do mar e a comunidade passar pelo mesmo problemas que o Icaraí passa atualmente.

“Uma obra dessa vai influenciar no turismo, que é o ponto forte dessa região. É necessário proteger o nosso turismo local, a nossa identidade, porque a população vive disso, tem seu emprego de qualidade nisso”, contou.

Populares relataram ainda que não houve uma audiência pública para saber o que a comunidade pensava sobre o assunto. Emocionada, Cristina Pereira diz que aquela área é a única riqueza que o povo tem, que gera emprego, renda e movimenta o turismo. “É o único bem que nós temos. Estamos aqui para pedir a Deus que nos dê força e que isso seja revertido”.

A moradora disse ainda que a obra “dói no coração de quem é nativo”, e que não entende como querem “destruir um bem precioso, a mãe terra para construir uma pista”.

O que diz o Poder Público

O POVO procurou a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) para saber mais sobre a situação e saber se a existem os devidos licenciamentos para que a obra seja realizada.

Em nota, o órgão informou que a obra de implantação da CE-025 no trecho de 3,27 km entre a CE-452, na localidade de Praias Belas, atende a uma demanda da população local, facilitando o acesso direto das localidades da Praia do Presídio, Prainha e Praias Belas à sede do município de Aquiraz.

“Atualmente, os moradores e turistas da região percorrem cerca de 18 km para fazer esta travessia utilizando a CE-040, tendo esta rodovia apresentado grande fluxo de carros, por ser o acesso principal às praias da área leste. O novo trecho da CE-025 também contempla a construção da ponte sobre o rio Catu, que, além de diminuir o tempo de percurso, vai estimular o turismo e o desenvolvimento econômico da região”, diz o comunicado.

A SOP ressaltou ainda que todos os estudos exigidos pelo órgão ambiental responsável para a obtenção das licenças necessárias que a obra seja feita foram realizados e que está à disposição para o diálogo.

A pasta informou também que, até o momento, não foi procurada por nenhum representante da comunidade para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o projeto.



O POVO também demandou à Prefeitura de Aquiraz, mas até o fechamento deste material, não houve retorno do executivo municipal.