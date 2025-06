Anel Viário ganhará nova alça para tráfego de veículos de grande porte

Foto: FCO FONTENELE VIADUTO do Anel Viário na BR-116

A rodovia 4° Anel Viário, que interliga importantes vias para o comércio em Fortaleza e Região Metropolitana (RMF) deverá receber uma nova alça de ligação, dessa vez, em conexão com a BR-116. A estrutura terá como objetivo facilitar o tráfego de veículos de grande porte, como caminhões transportadores de pás eólicas, entre outros.

De acordo com a Secretaria de Obras Públicas do Ceará (SOP), a medida foi adotada devido à dificuldade que os veículos maiores têm para utilizar as alças que já interligam as duas rodovias. A inserção deverá ocorrer próximo ao trevo de alças já existente no cruzamento entre as vias e medir 1,54 quilômetros (km) de extensão.

Além dos veículos de maior porte, carros menores também poderão se beneficiar com a pista. Cálculos do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) estimam que a alça desafogue em até 30% o fluxo de automóveis no local.

“Ela vai ter raio de giro para ser acessada por caminhões de cargas especiais, tipo os que transportam pá eólica. Esses caminhões não conseguem fazer o giro das alças que hoje tem ali no Anel Viário com a 116. Hoje em dia, vão no Anel Viário direto, até a CE-040 para conseguir fazer o giro”, explica a diretora de engenharia rodoviária da SOP Larissa Augusto.



Inicialmente, a obra foi orçada em R$ 9,6 milhões, conforme disposto em edital. O valor servirá com o montante inicial para a licitação a ser iniciada no próximo dia 22 de julho. Vencerá a empresa que apresentar o menor preço para a execução dos trabalhos.

Os lances com valores abaixo de 75% da quantia orçada inicialmente pelo Governo do Estado deverão comprovar a exequibilidade da proposta, através de documentos como notas fiscais, contratos celebrados anteriormente, entre outros.

A medida visa impedir que propostas de valores muito baixos, que possam comprometer a qualidade do projeto. Segundo relatório publicado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), 40% das estradas entregues no Ceará entre 2020 e 2024 já apresentaram problemas.

Ainda conforme o edital, o prazo de conclusão da obra é de até 180 dias após a publicação da ordem de serviço no DOE. O ínterim entre a abertura da licitação e o fechamento do contrato pode durar de dois a três meses, o que estenderia a construção até o começo de 2026, prazo superior ao informado anteriormente pelo governador Elmano de Freitas (PT) para a conclusão de todas as obras do Anel Viário.

Segundo Larissa, isso ocorre porque essa alça não faz parte dos projetos iniciais do Anel Viário e por isso, tem um prazo maior.

“Essa alça é uma obra a parte. A previsão do governador é dos [projetos] remanescentes da duplicação do Anel Viário e essa obra não está contemplada nessa obra que iniciou”, acrescenta.



Obras do Anel Viário devem ser concluídas até o fim do ano

Retomadas em agosto do ano passado, as obras do 4° Anel Viário têm previsão de entrega até o final deste ano. O prazo foi informado pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), durante a assinatura da ordem de serviço para o retorno das intervenções.

As intervenções atualmente se concentram sobre nove retornos próximos à região do Eusébio. Após estes, o foco deverá ser a construção de outras cinco alças.

“A gente está trabalhando hoje nos retornos, porque desafoga, disciplina o fluxo do Anel Viário. Retornos próximo ali ao Eusébio. E depois a gente vai pra essas alças e ramos que ainda têm algumas intervenções a serem feitas”, conclui a diretora da SOP.

Ao todo, os investimentos nessa segunda etapa de obras do Anel Viário totalizam R$ 100 milhões, dos quais cerca de R$ 84 milhões serão investidos pela União e o restante pelo Governo do Estado.

A expectativa é de que até 300 empregos tenham sido gerados ao final de todas as obras do Anel, dos quais 50, seriam apenas na construção da nova alça de ligação com a BR-116.



