Ceará terá chuvas fracas e calor de até 35°C nos próximos dias

Foto: AURÉLIO ALVES Previsão indica manhãs com chuva em Fortaleza e Região Metropolitana.

Fortaleza e Região Metropolitana devem registrar chuvas de fraca intensidade, com possibilidade de episódios moderados, especialmente durante a madrugada e o início da manhã desta quarta, 4, e quinta-feira, 5. Durante o dia, o tempo abre e a temperatura deve variar entre 25°C e 32°C, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Ainda na noite desta terça-feira, 3, há uma baixa possibilidade de chuva passageira e de fraca intensidade na Capital e municípios vizinhos.

LEIA TAMBÉM| Ceará registra chuva em mais de 30 municípios; confira previsãoChuvas

concentradas no centro-norte do Ceará

De forma geral, entre hoje, 3, e quinta-feira, 5, as chuvas devem se concentrar principalmente na porção centro-norte do Estado, com os maiores acumulados ocorrendo entre a madrugada e o início da manhã. A previsão é de precipitações de fraca intensidade, podendo ser moderadas em alguns momentos.

No noroeste do Estado — que inclui o Litoral Norte e a região da Ibiapaba —, são esperadas chuvas isoladas e fracas durante as tardes. Elas estão associadas à interação dos ventos com o relevo e ao efeito da brisa marítima.

Nas regiões da Jaguaribana, leste do Sertão Central, Inhamuns e Cariri, também há possibilidade de chuvas isoladas e de fraca intensidade, sobretudo entre a noite desta terça-feira e a madrugada de quarta-feira.

LEIA MAIS| Com o fim da quadra chuvosa, Ceará registra chuva em mais de 30 municípios



Interior terá tardes de muito calor

A redução da nebulosidade nas tardes dos próximos dias deve favorecer a elevação das temperaturas máximas em boa parte do Ceará. As temperaturas podem alcançar cerca de 35°C, especialmente em municípios das regiões da Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns.

Por outro lado, as temperaturas mínimas estão previstas para ocorrer no fim das madrugadas, variando entre 16°C e 18°C nas áreas serranas da Ibiapaba, Maciço de Baturité, sul do Sertão Central, Inhamuns e na região do Cariri.



Confira onde foram registradas as maiores temperaturas no Ceará

O município de Limoeiro do Norte, na região Jaguaribana, registrou a maior temperatura do Estado nesta terça-feira, 3, com 35,4°C, às 14 horas, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Outras cidades da região também se destacaram pelos termômetros elevados. Ibaretama anotou 34,9°C, seguida de Morada Nova, com 34,7°C, e Russas, que chegou a 34,5°C. A maior parte dos municípios com temperaturas acima de 34°C está localizada nas regiões do Sertão Central e Jaguaribana, que seguem com previsão de tardes quentes ao longo da semana.

Em Fortaleza, os termômetros marcaram 31,6°C na estação do Itaperi e 30,8°C na Praia do Futuro.