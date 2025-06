Ceará teve média de 8,61 homicídios por dia no último mês de maio

Foto: FABIO LIMA / Imagem ilustrativa FACHADA da sede da SSPDS, no Cisp

O Ceará teve no mês de maio passado uma média de 8,61 homicídios por dia, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgados ontem, 4. Na comparação entre maio de 2024 e maio de 2025, a redução foi de 15,5% — em maio do ano passado, 316 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) foram computados pela SSPDS contra 267 deste ano. Os CVLIs são a soma dos homicídios dolosos, dos feminicídios, dos latrocínios e das lesões corporais seguidas de morte.

Apesar disso, maio foi o segundo mês mais violento do ano no Estado, atrás apenas de janeiro, quando 269 foram registrados. Por outro lado, a SSPDS destacou que, na comparação entre os meses de maio de 2024 e 2025, houve redução no número de homicídios em Fortaleza, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Interior Norte e no Interior Sul.

Na Capital, ocorreram 72 assassinatos no mês passado, um crime a mais que o registrado em maio de 2024. Nos municípios da Grande Fortaleza, foram 79 CVLIs em maio último, 11,2% a menos que as 89 mortes de maio de 2024.

No Interior Norte, a redução foi de 17,5% (66 CVLIs em maio de 2024 contra 80 em maio de 2025), enquanto no Interior Sul a retração foi de 32,4% (50 CVLIs em maio de 2024 contra 74 casos em maio de 2025).

Também foi registrada uma redução no acumulado dos cinco primeiros meses do ano. Entre janeiro e maio de 2025, 1.198 homicídios foram computados pela SSPDS, ao passo que, no mesmo período de 2024, foram 1.455 — diminuição de 17,7%.

Em Fortaleza, foram 40 mortes na comparação entre os cinco primeiros meses de 2024 (quando ocorreram 377 assassinatos) e os cinco primeiros meses de 2025 (quando ocorreram 337 assassinatos).

Titular da SSPDS, Roberto Sá afirmou, em vídeo enviado pela assessoria de comunicação da pasta, que as reduções observadas se devem à metodologia e à estratégia empregadas pela SSPDS, que se somam ao investimento feito pelo Governo do Estado e à dedicação dos agentes de segurança.

"Também temos trabalhado em uma repressão qualificada, focando exatamente na investigação e na identificação e prisão daquelas pessoas que cometem os crimes mais violentos", afirmou Sá.

"Sabemos que esse número ainda é elevado. O nosso desejo é que esse número seja zero. Mas estarmos com reduções permanentes e sistemáticas nos leva a crer que a gente está no caminho correto e, assim, a gente tem que se dedicar, cada vez mais, para que essa redução continue assim e seja de forma perene".

A SSPDS informou que, em maio, 11 suspeitos de homicídios foram capturados. "Já na última sexta-feira (30), a PMCE, com o auxílio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops/SSPDS) prendeu sete pessoas suspeitas de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido no bairro Quintino Cunha, na AIS 6 ( (Área Integrada de Segurança 6) de Fortaleza", destacou a pasta. "A captura aconteceu no bairro Planalto Ayrton Senna (AIS 9). Na ação, foram apreendidas cinco armas de fogo, 128 munições e nove celulares".