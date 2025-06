Obras devem ser concluídas até o fim do ano

Retomadas em agosto do ano passado, as obras do 4° Anel Viário têm previsão de entrega até o final deste ano. O prazo foi informado pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), durante a assinatura da ordem de serviço para o retorno das intervenções.

As obras atualmente se concentram sobre nove retornos próximos à região do Eusébio. Após estes, o foco será a construção de outras cinco alças. "A gente está trabalhando hoje nos retornos, porque desafoga, disciplina o fluxo do Anel Viário. Retornos próximo ali ao Eusébio. E depois a gente vai pra essas alças e ramos que ainda têm algumas intervenções a serem feitas", conclui a diretora da SOP.

Essa segunda etapa de obras totaliza R$ 100 milhões, dos quais cerca de R$ 84 milhões serão investidos pela União e o restante pelo Governo do Estado. A expectativa é de que até 300 empregos tenham sido gerados ao final das obras.