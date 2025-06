111 suspeitos de exploração sexual contra crianças foram presos em maio

Foto: Divulgação / SSPDS Imagem de apoio ilustrativo. Viatura da Polícia Civil do Estado do Ceará

Dentre os 111 presos por crimes relacionados à exploração sexual durante o mês de maio no Ceará, 17% têm de 54 a 59 anos. A faixa etária é a mais recorrente, seguida dos grupos entre 42 e 47 anos (14%) e 30 e 35 (13%). Dados foram divulgados ontem, 4, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no Centro Integrado de Segurança Pública (Cips), em Fortaleza, e fazem parte do balanço da operação "Caminhos Seguros".

As ações buscaram combater a exploração sexual de jovens no Estado. Todas as 111 prisões aconteceram no período de um mês, entre 30 de abril e 30 de maio, e compõe iniciativa nacional como parte da campanha Maio Laranja. Ao todo, a campanha atingiu 21 mil pessoas no Estado.

O coordenador da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol/SSPDS), Harley Filho, analisa operação como 'exitosa'. A operação resultou no cumprimento de 87 mandados de prisão, alguns para mais de um alvo, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e um ato infracional cometido por menor. Houve também 18 prisões em flagrante.

Ao todo, 140 municípios cearenses foram alvo da operação durante o último mês. Entre os tipos de crimes identificados na operação estão agressões físicas e psicológicas, sexual, institucional, negligência e abandono, ou aliciamento para participação em atos ilícitos.

De acordo com a diretora do Departamento de Proteção dos grupos Vulneráveis da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Janaína Braga, as ações foram um braço importante da operação, visando capacitar a população para identificar casos de violência sexual contra crianças.