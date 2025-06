Verdadeiro "maníaco da moto" é preso 11 anos depois de série de estupros em Fortaleza

Foto: Divulgação/SSPDS HOMEM foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE)

Um homem identificado como Warley Carvalho Dias, 44 anos, o verdadeiro ‘Maníaco da Moto’, responsável por uma série de estupros no bairro Parangaba em 2014, foi preso na última sexta-feira, 30, no bairro João XXIII, em Fortaleza.

A prisão, feita pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), acontece após 11 anos dos crimes sexuais, em que alguns foram flagrados por câmeras de segurança em via pública.

O homem, que tinha um mandado de prisão por sentença condenatória em aberto, foi abordado em um lava jato pelos agentes e não reagiu à captura.

Conforme as investigações, o maníaco abordava as vítimas em sua motocicleta de cor vermelha e realizava os crimes em via pública. Também foi identificado que ele chegava a ameaçar as vítimas com uma faca e, em seguida, praticava os atos criminosos.

Em 2014, um outro homem chegou a ser preso suspeito dos crimes. Antônio Cláudio Barbosa de Castro ficou preso por cinco anos e foi colocado em liberdade após comprovar sua inocência. Ele foi solto em 2019.

De acordo com o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Danilo Rafanelle, após a Polícia Civil tomar conhecimento da sentença condenatória do alvo (o verdadeiro criminoso), o núcleo de inteligência do DHPP localizou um possível endereço do alvo em um estabelecimento comercial.

"Lá restou constatada a presença do foragido. Foi apresentado mandado de prisão, devidamente cumprido e agora esse indivíduo se encontra à disposição do Poder Judiciário", disse.

A Polícia Civil informou que, com o cumprimento do mandado, o homem responderá inicialmente a sete anos de prisão em regime fechado.

O diretor do DHPP explicou que uma decisão judicial resultou na expedição de um mandado de prisão contra um indivíduo condenado em ação penal.

Segundo o delegado, o processo tramitou regularmente no Poder Judiciário, que, após analisar as provas e os argumentos apresentados, entendeu o homem como culpado.

A sentença condenatória levou à emissão do mandado de prisão, que foi expedido na última sexta-feira por meio da 7ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza.



Homem inocente ficou preso por cinco anos acusado de ser o maníaco

Antônio Cláudio Barbosa de Castro foi confundido com o criminoso procurado por oito estupros entre 2014 e 2015, em bairros de Fortaleza. Na época, Cláudio trabalhava com o pai em uma borracharia da família e também como investigador particular.

Apesar de alegar inocência, ele foi encaminhado para o Complexo Penitenciário de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Em 2018, ele ainda chegou a ser condenado a nove anos de prisão por estupro de vulnerável.

Por meio da atuação da Defensoria Pública do Ceará e a ONG Innocence Project Brasil, foram reunidas novas provas que pudessem inocentar Cláudio.

O Tribunal de Justiça do Ceará acolheu a Revisão Criminal proposta pelo ONG e pela Defensoria Pública, e absolveu Cláudio em julho de 2019.

A decisão foi embasada em uma nova perícia que comprovou ser o verdadeiro “Maníaco da Moto”, flagrado por câmeras de segurança.

Nos autos, foi identificado que o criminoso apresentava uma marca no rosto inexistente em Cláudio. Além disso, o maníaco identificado nas imagens tinha cerca de 20 centímetros a mais de altura do que ele.