Elmano assina ordem de serviço para construção de 17 escolas em tempo integral

Foto: Hiane Braun | Casa Civil Elmano assina ordem de serviço para a construção de 17 escolas de tempo integral

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) assinou, nesta quinta-feira, 5, uma ordem de serviço para a construção de 17 escolas estaduais em tempo integral, a serem implementadas até 2026. Assinatura ocorreu durante cerimônia realizada no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

Iniciativa vai receber investimento de mais de R$ 210 milhões. Para reforçar a rede estadual de educação, também foi anunciado no evento a convocação de 13 novos professores concursados.

Entre as escolas que serão construídas estão 14 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI), uma Escola Estadual de Educação Profissional, uma Escola do Campo e uma Escola Quilombola.

Serão contempladas as cidades: Aracati, Baturité, Crato, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Icó, Itatira, Juazeiro, Mombaça, Mulungu, Pacatuba, Poranga, Quiterianópolis, Quixadá, São Gonçalo do Amarante e Tauá.

Além do chefe do Executivo Estadual, estiverem presentes na cerimônia autoridades como a secretária da Educação, Eliane Estrela, o superintendente de Obras Públicas, Valdeci Rebouças, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, e prefeitos dos municípios que serão contemplados com unidades de ensino.

Atualmente 75% das escolas da rede do Estado funcionam no formato integral. Conforme Elmano, objetivo é que até o ano que vem todos os alunos do sistema estadual estejam estudando em instituições do tipo.

"São escolas com salas de aula, laboratório de informática, quadra coberta, biblioteca, auditórios (...) para que efetivamente nossos jovens possam passar o dia inteiro na escola, estudando, se preparando, tendo acesso a esporte, a cultura (...) se transformando em cidadãos e cidadãs pra sociedade cearenses", disse.

Entre escolas que serão construídas está uma do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros (CMCB), em Fortaleza. Coronel Albert, diretor da instituição, explica que a atual sede da entidade, no bairro Jacarecanga, será demolida e erguida uma nova, dentro dos padrões do Ministério da Educação (Mec).

"Vai ter toda uma logística para dar conforto pra quem está lá trabalhando, que são professores e funcionários, assim como para os alunos", explicou o gestor.

A cidade de Tauá, a 343,10 km da Capital, também vai receber uma escola estadual de tempo integral. "Um município com uma escola dessa magnitude, uma escola moderna, completa (...) tem toda uma repercussão na vida dos nossos jovens, dessa nova geração (...) É uma pauta estruturante", disse em entrevista à imprensa Patrícia Aguiar, prefeita do município.

Convocação de professores

Para reforçar a rede de ensino, o Governo do Estado também anunciou a convocação de 13 professores concursados, que eram remanescentes do cadastro de reserva do último concurso realizado pela Secretaria da Educação (Seduc) e haviam pedido reclassificação anteriormente.

"Isso mostra cada vez mais investimento na nossa educação, nossa juventude. Representa apoio, dedicação e compromisso com a nossa educação”, disse a secretária Eliana Estrela, sobre anúncios realizados.

Entrega de veículos para escolas de famílias agrícolas

Ainda no evento o governador Elmano anunciou a entrega de cinco veículos para Escolas Família Agrícola (EFAs) das cidades: Tianguá, Tabuleiro do Norte, Quixeramobim, Independência e Ipueiras.

"Pra mim nem é o valor, é o gesto de saber que o filho do agricultor ele pode fazer uma escola, a escola (pode) se adaptar a sua família e ele ter uma escola de qualidade. E quem sabe no futuro ele possa continuar trabalhando na agricultora (..) Mas em outro patamar de conhecimento", disse Elmano.