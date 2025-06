Mais de 1,4 milhão de pessoas foram vacinadas contra a gripe no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS Dia D de vacinação no Liceu da Messejana, em Fortaleza

Mais de 1,4 milhão de pessoas já foram imunizadas contra a influenza no Ceará, representando um pouco mais de 50% das doses distribuídas. Do total de pessoas imunizadas, 40% são idosos, 38% são crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses, e 16% são gestantes — que integram o grupo de risco.

A campanha de imunização iniciou no Ceará em 31 de março, uma semana antes da campanha nacional. Conforme a coordenadora estadual de imunização da Secretaria de Saúde do Ceará, Ana Karine Borges, informou ao O POVO, até o momento, foram distribuídas mais de 2,5 milhões de doses da vacina contra a influenza para os 184 municípios.

“O início precoce da campanha em comparação aos outros estados visou oportunizar a vacinação dos grupos de maior risco [crianças e idosos] antes do aumento dos casos de maior gravidade e hospitalizações por síndromes gripais. O intuito da vacina é justamente esse, prevenir as formas graves da doença e as internações”, explicou Ana Karine.

Ainda conforme a gestora, a cobertura vacinal do Ceará é de 38%, estando acima da média nacional de 35%. A meta é vacinar 3 milhões de pessoas. “A vacinação continua em mais de 2.500 salas de vacinas em todos os 184 municípios do Ceará. Embora a vacina tenha sido ampliada para a população geral no dia 19, o foco continua nos grupos prioritários devido ao maior risco de complicações”

O informe operacional divulgado pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) no dia 28 de maio, o Estado registrou 360 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) por influenza, com maior acometimento de idosos com mais de 70 anos, sendo 28,3% dos casos, e crianças de um a quatro anos, totalizando 21,4% dos casos. O comunicado aponta que o público feminino é maioria nos registros, com 53,3% dos casos.

Casos de Srag por Influenza no Ceará em 2025 — por sexo e idade

​

O informe mostra ainda que as cidades com mais casos registrados nas últimas quatro semanas foram Fortaleza, com 78 casos, e Sobral, com 27 casos. Os casos são monitorados no modelo de vigilância sentinela, que acompanha as formas graves da doença e os pacientes hospitalizados com influenza, de modo a acompanhar o cenário epidemiológico e servir de termômetro para as regiões do Ceará.

No último dia 10 de maio, em parceria com os municípios e com a pasta federal de saúde, o Ceará realizou o Dia D de imunização para aumentar a cobertura vacinal da população. Quando perguntada sobre a barreira imunológica do Estado contra o vírus, Ana Karine pontuou que “sim, já existe uma proteção para o público que foi vacinado”.

Em Fortaleza, os números também seguem em escala crescente. Conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde, até 1º de junho, 342 mil pessoas foram vacinadas, sendo 243 mil pessoas dos grupos prioritários. A pasta informou que de 1º a 3 de junho, com a ampliação para o público geral, 23 mil pessoas foram vacinadas em Fortaleza.

Na Capital cearense, a SMS monitora os atendimentos em diversas unidades de saúde, incluindo as unidades de atenção primária, policlínicas e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Os dados são registrados nas plataformas do Lacen — Laboratório Central de Saúde Pública — e no Sivep Gripe.

O coordenador de epidemiologia da SMS, Rui de Gouveia, pontou em entrevista ao O POVO que não há um número fechado de casos de influenza na Capital, já que muitas pessoas se recuperam em casa sem buscar atendimento médico. Ao todo, foram 48.719 atendimentos nos postos de saúde com sintomas gripais nos primeiros meses do ano.

“Portanto, o foco é nos dados de atendimentos por sintomas gripais como um indicador da circulação do vírus. Todas essas fontes — Sivep Gripe e Lacen — e métodos permitem à SMS analisar o perfil da circulação do vírus da influenza no momento e fornecer informações precisas à população”, pontua.

Ao O POVO, a titular da SMS, Riane Azevedo, pontua que a pasta se mobilizou para realizar ações de expansão da cobertura vacinal na Capital, como a abertura de dois postos de saúde no fim de semana —- sendo o posto de saúde Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz, e o posto Geraldo Madeira Sobrinho - Pio XII, no bairro São João do Tauape; a oferta de pontos de imunização nos shoppings de Fortaleza, que neste fim de semana vai para o Benfica, RioMar e North Shopping Fortaleza; além do sistema drive-thru montado no Centro de Eventos do Ceará.

“E a gente pretende lançar ainda algumas ideias, que estamos avaliando mas que podem ser alguma coisa em locais como os terminais de ônibus, algumas associações que, de certa forma, recebem uma quantidade maior de pessoas. São ações que a gente está planejando aqui e que a gente pretende até o final do mês expandir ainda para poder realmente alcançar o maior número de pessoas”, disse a secretária.

Serviço



Locais de vacinação em Fortaleza no fim de semana

Sábado, 7 de junho

- Shopping Benfica, praça de eventos, próximo ao Cinema (Rua Carapinima, 2200 - Benfica)

- Shopping RioMar Fortaleza, segundo piso, ao lado da Zara (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

- North Shopping Fortaleza, praça de alimentação (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)

Horário: das 12 às 18 horas

Sábado e domingo, 7 e 8 de junho

- Posto de Saúde Geraldo Madeira Sobrinho – Pio XII (Rua Belisário Távora, 4 - São João do Tauape)

- Posto de Saúde Mattos Dourado (Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz)

Horário: das 8h30min às 16h30min