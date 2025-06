Plano orienta ações de prevenção e contenção

No Plano de Contingência é apresentado um organograma que mostra passo a passo do que deve ser feito para prevenir e atuar em caso de derramamento de óleo. Entre as ações, está a criação de um grupo de voluntários, que serão capacitados para auxiliar as atividades. Qualquer pessoa acima de 18 anos pode contribuir e deve passar por treinamentos de exercícios simulados, sendo capacitados para atuar em casos de identificação da substância no mar.

A Sema deve orientar os voluntários sobre ações. Em caso de derramamento de óleo, deve se estabelecer um Núcleo de Apoio ao Coordenador para atuar no apoio aos profissionais que forem trabalhar nas áreas afetadas.

Plano determina que sejam realizadas campanhas de Educação Ambiental e Educação para a Redução de Riscos. O documento estipula o que deve ser feito com os resíduos resultantes das ações de limpeza, indicando que eles passem por um teste para saber se são óleo. Em relação aos animais, plano determina que uma Equipe de Manejo de Fauna (EMF) seja acionada para avaliar se eles foram atingidos ou não por óleo.