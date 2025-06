Acidentes com queimaduras são comuns na cozinha

O ambiente doméstico, especialmente a cozinha, costuma ser o principal espaço para a ocorrência de acidentes com queimaduras. De acordo com o dr. Breno Pessoa, "é preciso ter cuidado principalmente com os líquidos quentes; um café, uma água que tá fervendo, a água também para banhar uma criança e o óleo quente". Com a proximidade das férias escolares, a atenção precisa ser redobrada.

Foi na cozinha que a autônoma Elania Cristina, 25, precisou socorrer o filho, Nicolas Yan, de 10 meses. Enquanto assava um bolo, o filho tinha encostou no fogão e acabou se queimando. Ela conta que a criança não tem o costume de entrar na cozinha.

A primeira reação foi rápida e correta: Elania lavou as mãos de Nicolas com água corrente. A criança foi levada de Acarape ao CTQ, onde foram realizados os procedimentos de raspagem, banho anestésico e enxerto. A fisioterapeuta Maria Cira de Abreu ressalta de encaminhar as vítimas a uma unidade hospitalar, especialmente as crianças. Este ano, 245 crianças e adolescentes até 14 anos foram atendidos no CTQ.

Segundo Breno Pessoa, a aplicação de qualquer substância que possa prejudicar a recuperação da vítima é desaconselhada, incluindo o uso de pasta de dente, gelo e excrementos, método ainda muito utilizado no Interior. A medida mais importante é a mais simples: usar a água para resfriar. Se não tiver água corrente, pode ser panos umedecidos que também vão causar um resfriamento.