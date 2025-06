Celulares em 4 municípios do Ceará devem receber alerta teste da Defesa Civil no dia 14 de junho

Foto: Lara Vieira/O POVO TESTE deve ser recebido por 3 milhões de cearenses

A população que estiver nos municípios de Fortaleza, Aquiraz, Caucaia e Uruburetama receberá, no dia 14 de junho, um alerta sonoro e visual em seus celulares. Trata-se de um teste público do novo sistema de alerta de emergência da Defesa Civil, que busca aprimorar a comunicação com os cidadãos em situações de risco elevado, como enchentes, deslizamentos e outros eventos climáticos extremos.

Ao todo, 36 municípios do Nordeste participarão da demonstração, quatro por estado. O anuncio do teste público foi feito na manhã desta sexta-feira, 06, na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Ceará (CEDEC), em Fortaleza.

A chefe da Divisão de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil Nacional, Rosane Duque Estrada, reforça que a população não deve se alarmar:

“Toda a população que estiver dentro do polígono definido, mapeado com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), vai receber um alerta sonoro. Não é motivo de alarme, mas sim uma forma de apresentar a ferramenta ao público”, esclarece.

Confira um exemplo de como será o teste do novo sistema de alerta da Defesa Civil:

Durante o teste, além do alerta sonoro, os usuários verão na tela do celular o seguinte texto: "Defesa Civil: Alerta demonstração do novo sistema de alerta de emergência em [município]. Mais informações, consulte o site da DEFESA CIVIL ALERTA".

No caso do Ceará, os quatro municípios foram selecionados com base em critérios geográficos e históricos. Fortaleza e Caucaia, por exemplo, compõem uma bacia hidrográfica propensa a inundações.

Já Aquiraz enfrentou enchentes significativas nos primeiros meses de 2025. O município de Uruburetama, por sua vez, também tem histórico de alagamentos, além de áreas de serra suscetíveis a deslizamentos de terra.

Durante o teste do dia 14, estima-se que cerca de 3 milhões de pessoas no Ceará recebam o alerta. A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) foi informada previamente sobre a operação e, em caso de dúvidas, os cidadãos podem entrar em contato pelo número 190.

Como funciona o novo sistema de alerta da Defesa Civil

O sistema de alerta funcionará apenas para celulares Android a partir da versão 11 e iOS a partir da versão 17. A mensagem será recebida automaticamente por todos os aparelhos das operadoras de celular Claro, Tim e Vivo que estiverem conectados à rede 4G ou 5G e dentro da região coberta pelo alerta.

Aparelhos que estiverem em modo avião ou conectados apenas ao Wi-Fi não poderão receber as notificações.

A nova ferramenta utiliza a tecnologia Cell Broadcast, que permite o envio de mensagens diretamente aos celulares dentro de uma área de risco definida, sem a necessidade de cadastro prévio.

Há dois níveis de alerta:

Alerta Severo: emite um bip sonoro e orienta a população a se preparar. Dependendo da situação, pode ser necessário evacuar a área ou buscar abrigo em poucas horas.

Alerta Extremo: mais urgente, é acompanhado de um alarme sonoro mais intenso. As instruções da Defesa Civil devem ser seguidas imediatamente.

“Não é preciso cadastro, nem mesmo para estrangeiros ou pessoas que não sejam residentes da área. Basta estar naquele local, na área coberta pela antena da operadora que foi configurada para enviar o alerta”, ainda comenta Carlos Eduardo de Holanda, fiscal da Anatel.

Segundo o tenente-coronel Holdayne Pereira, coordenador estadual da Defesa Civil do Ceará, o sistema permitirá uma resposta mais ágil e eficaz em casos de emergência.

“Essa tecnologia nos dá a possibilidade de alertar a população em tempo real. Muitas vezes, os eventos acontecem de madrugada, e agora será possível, por exemplo, às 1h ou 2h da manhã, uma mensagem chegar diretamente ao celular da pessoa, acompanhada de um alarme sonoro”, diz.

Novo alerta da Defesa Civil estará disponível para todo o Ceará a partir de 18 de junho

Após o teste, o sistema estará disponível para todo Ceará e demais municípios do Nordeste a partir de 18 de junho. O sistema de alerta sonoro e visual foi anunciado oficialmente em 10 de agosto de 2024, em Brasília, como resposta aos episódios climáticos severos que atingiram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2024. Inicialmente, a metodologia foi liberada para 11 municípios do Sul e Sudeste.

Segundo Rosane Duque Estrada, os testes realizados nos meses seguintes já demonstraram resultados positivos. “Já há registros de que a ferramenta salvou muitas vidas. Angra dos Reis, por exemplo, já utilizou, e São Paulo é hoje o estado que mais usa o sistema”.

Vale ressaltar que, atualmente, a Defesa Civil já utiliza um sistema de alertas por celular via SMS e WhatsApp, que envia mensagens com base no CEP da residência cadastrada pelo usuário, e não na sua localização em tempo real. Esse método continuará sendo adotado em casos de risco moderado.