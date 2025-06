Crato é a cidade brasileira com mais católicos

Entre os destaques do Ceará no Censo 2022 está a cidade do Crato, distante 538 quilômetros (km) de Fortaleza. Município tem 91812 católicos, correspondente a 81% da população local, se tornando dessa maneira a cidade acima de 100 mil habitantes com a maior proporção de católicos do Brasil.

O número pode ser explicado pela forte tradição cristã da cidade, que é conhecida por procissões, monumentos de fé e eventos religiosos. A religiosidade do município deverá ser ainda mais reforçada nos próximos meses, com a inauguração de uma nova estátua de Nossa Senhora de Fátima.

Já o município de Jijoca de Jericoacoara registrou o maior crescimento proporcional da população evangélica. De acordo com o IBGE, o número de devotos da religião na cidade passou de 1.522, em 2010, para 4.268 em 2022 — um aumento de 180,42% (2.746 evangélicos a mais).

João Alves, presidente da Aibic, diz ter se surpreendido com o índice do município. No entanto, ele explica que a região Norte do Estado foi um primeiros lugares do Brasil onde os missionários norte-americanos se estabeleceram, mantendo uma igreja forte. "Mas não só lá, Preá e toda aquela região têm sido bastante receptiva ao evangelho e muitas igrejas têm sido estabelecidas ali na região ao longo dos anos", diz.

Jijoca é seguida por Itaitinga, que saltou de 6.377 para 17.433 evangélicos, aumento de 173,37%, e Aurora, que foi de 955 para 2.200, disparo de 130,37%. Em termos absolutos, Fortaleza lidera com a maior população evangélica do Estado: eram 523.456 em 2010, número que chegou a 561.214 em 2022 — um acréscimo de 37.758 pessoas (7,21%).