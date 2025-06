Sobral: morre técnica de enfermagem envolvida em acidente com ambulâncias em Tianguá

Foto: WhatsApp O POVO Ambulâncias se envolveram em acidentes na BR-222

Uma das vítimas do acidente com uma ambulância do município de Tianguá, a 318 quilômetros de Fortaleza, ocorrido duas semanas atrás, em 25 de maio, próximo de Sobral, morreu na madrugada deste domingo, 8.

Maria do Carmo Silva Fontenele, conhecida como Cleane, era técnica de enfermagem e estava internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na Santa Casa de Misericórdia de Sobral desde o dia do episódio. A morte de Cleane foi confirmada em nota pela prefeitura do município.

Além de Cleane, a enfermeira Jayonara Alves foi levada à Santa Casa em decorrência da colisão do veículo. Elas estão entre as vítimas de um acidente envolvendo duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na BR-222.

Conforme a Santa Casa de Sobral, Jayonara segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, recebendo todos os cuidados intensivos, procedimentos e medicações necessárias. "A equipe

multiprofissional permanece empenhada e acompanhando de forma contínua a evolução do seu quadro clínico", afirma a unidade.

No momento do acidente, a técnica de enfermagem estava na primeira ambulância, que saiu de Tianguá para realizar uma transferência. O condutor, por sua vez, teria perdido o controle do veículo e se chocado contra um poste de iluminação.

Outras duas pessoas presentes na primeira ambulância receberam alta ainda no mesmo dia, 25 de maio.

A técnica de enfermagem Cleane faleceu em decorrência de um dos dois acidentes distintos na BR-222, envolvendo ambulâncias do Samu. O primeiro ocorreu com um veículo que partia de Tianguá para fazer uma transferência de paciente, no quilômetro 230.

Logo após, a ambulância da equipe que socorreria as vítimas do primeiro acidente capotou no trajeto. O veículo se localizava no quilômetro 254. Sobral registrava chuva forte no momento dos acidentes.

Em publicação nas redes sociais, a titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Tânia Mara, manifestou solidariedade às duas profissionais. Além disso, a secretária confirmou que três profissionais do Samu do segundo carro recuperam-se bem.

Na manhã deste domingo, 8, a prefeitura de Tianguá, município cearense, manifestou pesar diante da morte da profissional de saúde Cleane. “É com profunda tristeza e pesar que a prefeitura Municipal de Tianguá lamenta o falecimento da Maria do Carmo Silva Fontenele, conhecida como Cleane, ocorrido neste domingo, 8 de junho de 2025”, destaca a nota.

“Neste momento de luto, prestamos e registramos mais sinceras condolências e solidariedade a todos os familiares e amigos. Que eles possam ter conforto e força para superar esse momento de dor”, finaliza a mensagem.