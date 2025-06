Funcionamento da Santa Casa e o impacto da crise

A Santa Casa de Misericórdia é um hospital filantrópico que funciona desde 1861. Na unidade, são realizados atendimentos ambulatoriais, cirurgias de pequena, média e alta complexidade, com o volume maior na média complexidade.

Em 2024, a unidade de Saúde realizou 3.434 cirurgias, 2.855 pequenas cirurgias, 19.287 consultas ambulatoriais, 1.006 internações, 3.549 internações na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e realizou 26.356 exames diagnósticos. A casa de Saúde Eduardo Salgado, unidade particular da Santa Casa, realizou 1.632 cirurgias e 4.029 consultas.

De acordo com Marcelo Alcântara, diretor de inovação em saúde da Santa Casa Fortaleza e coordenador da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do local, desde 2024 a entidade vem diminuindo suas internações.

Ele destaca que a admissão dos pacientes que precisam de leitos de UTI foi suspensa na instituição, e que isso vai trazer consequências para a saúde pública, afetando principalmente quem precisa do serviço. "Como consequência a gente tem uma diminuição de leitos de UTI para os pacientes que precisam disso, isso impacta nas Upas, nas emergências, nas filas dos pacientes (em estado critico)", frisa.

Procurada pelo O POVO nesta segunda-feira, 9, a Santa Casa de Misericórdia disse que a suspensão segue enquanto não houver um encaminhamento. O hospital informou que as cirurgias pelo SUS já estavam suspensas, salvo em casos extremos.

"As cirurgias se fazem quando temos as condições adequadas, que vão do enxoval à equipe completa. Portanto, dependem também dos recursos pleiteados", disse.

Na manhã de ontem, 9, os representantes da Santa Casa se reuniram com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para discutir possíveis soluções. Aporte adicional foi considerado urgente.