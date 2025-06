Ceará teve em 2024 a maior taxa de homicídios dolosos do Brasil

Foto: Samuel Setubal MARCA de disparo de arma de fogo na Areninha do Jardim Violeta

O Ceará foi o estado brasileiro com a maior taxa de homicídios dolosos em 2024, conforme o Mapa da Segurança Pública 2025, divulgado ontem, 11. Conforme o levantamento produzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com base nos dados das secretarias de segurança dos estados, o Ceará teve no ano passado 34,42 homicídios dolosos para cada grupo de 100 mil habitantes.

Ao todo, o Estado registrou 3.178 homicídios dolosos em 2024. Em números absolutos, o Ceará só ficou atrás de Pernambuco (3.200), Rio de Janeiro (3.231) e Bahia (4.205). O MJSP ainda destacou ter havido um súbito crescimento de mulheres mortas em ações de homicídio doloso.

Enquanto, em 2023, esse número havia sido de 223, em 2024, foram 269. Esse aumento de 20,62% no número de mulheres mortas no Ceará só não foi maior que os acréscimos registrados em Rondônia (onde o dado cresceu 157,69%) e no Acre ( 40%).

Além de homicídios dolosos, o Ceará registrou no ano passado 41 latrocínios, 41 feminicídios e 12 lesões corporais seguidas de morte. Também ocorreram seis homicídios em unidades prisionais e 189 mortes por intervenção policial, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Entre os destaques feitos no Mapa da Segurança Pública 2025 em relação ao Ceará está a posição de Fortaleza no ranking de municípios com os maiores números absolutos de homicídios dolosos. Com 801 registros, a Capital cearense só ficou atrás de Salvador (864) e Rio de Janeiro (1053). Fortaleza ainda foi o terceiro município com maior número de latrocínios. Foram 20 casos, contra 42 do Rio de Janeiro e 53 de São Paulo.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) frisou que, neste ano, o Estado tem registrado queda nos números de assassinatos. De janeiro a maio, 1.198 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs, a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte) foram computados pela pasta, uma redução de 17,7% na comparação com os 1.455 casos do mesmo período do ano passado.

A SSPDS também listou uma série de medidas que vem tomando para diminuir os índices de criminalidade. Entre elas está o novo sistema de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp), que pagou R$ 45.421.400,00 em bônus a 25.132 servidores das Forças de Segurança após o Estado atingir a meta de redução de crimes em março e abril.

A SSPDS ainda garantiu que "a intensificação de ações ostensivas e investigativas é permanente". Como prova disso, a Secretaria relatou que de janeiro a maio deste ano, as Polícias Militar e Civil prenderam 14.192 suspeitos por crimes variados.

"Desse total, 1.144 foram capturados por envolvimento com a prática de homicídio doloso, um aumento de 24,9% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram presas 916 pessoas por esse tipo de crime", consta na nota enviada pela pasta.

Além disso, a SSPDS reforçou a expansão de unidades policiais, sobretudo, no Interior do Estado, onde foram criadas neste ano, por exemplo, duas Delegacias de Repressão contra o Crime Organizado (Draco).

"O estado conta ainda com unidades do CPRaio (Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas) em 77 municípios espalhados nas principais regiões do Ceará, sendo duas unidades em Fortaleza", também citou a nota. "Além disso, o Ceará conta com 77 centrais de videomonitoramento em todo o estado com mais de 4.100 câmeras".