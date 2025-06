No Brasil, a ideia de estabelecer a comemoração em 12 de junho veio do publicitário João Doria, pai do empresário, jornalista e ex-governador de São Paulo João Doria Jr. Junho foi escolhido porque era o mês de desaquecimento das vendas — o que ele queria reverter. O dia 12 pela véspera da celebração de Santo Antônio, que é famoso por ser o santo casamenteiro