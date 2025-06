Paróquias encerram festejos de Santo Antônio nesta sexta-feira, 13

Foto: carlus campos ILUSTRAÇÃO de Santo Antônio de autoria de Carlus Campos

A trezena de Santo Antônio comemorada será encerrada nesta sexta-feira, 13, nas paróquias franciscanas de Fortaleza. O período é celebrado pelos devotos da Igreja Católica Apostólica Romana desde o dia 1° deste mês até 13 de junho, data de morte e celebração ao santificado.

Na capital cearense, as paróquias franciscanas Nossa Senhora das Dores, no bairro Otávio Bonfim, Sagrado Coração de Jesus, no Centro, e a paróquia Santo Antônio de Pádua, na Maraponga, festejam o popularmente conhecido Santo Casamenteiro.

Frei Glauben Pinheiro Barros, reitor do santuário do Sagrado Coração de Jesus em Fortaleza, aborda acerca da devoção popular ao santo Antônio.

“O nosso povo é muito católico. Tem uma fé verdadeira, uma fé pura, uma fé genuína. De ver no santo aquele irmão nosso, que vivendo a nossa vida foi capaz de escutar a palavra de Deus e deixar a sua palavra santificar o seu coração”, diz o frei Glauben Barros.

Nesta sexta-feira, 13, a programação nas paróquias é marcada por realizar por três vezes a missa, uma procissão e distribuição de pães.

Durante a Trezena, os fiéis fazem orações pedindo a intercessão de Santo Antônio em suas preces e em agradecimento também.

A celebração ao santo também inclui a tradição da "Liga do Pão de Santo Antônio", uma iniciativa de caridade franciscana que distribui pães e oferece apoio aos idosos.

Santuário do Sagrado Coração de Jesus celebra Santo Antônio Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Só na paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Centro de Fortaleza, mais de 100 São 130 idosos são assistidos pela Liga do Pão de Santo Antônio, que é um movimento de práticas de caridade, segundo o frei Glauben.

Outra tradição é o envio de "santuáriozinhos" de Santo Antônio para as famílias, onde a imagem do santo visita as casas, levada por membros da Liga do Pão de Santo Antônio.

Este é um "gesto pastoral" para levar a igreja ao encontro das pessoas, especialmente idosos ou aqueles em vulnerabilidade social, oferecendo consolo, escuta e partilha. Isso acontece durante os 13 dias da festa de Trezena de Santo Antônio.

“Chegar ali com a imagem do santo, lê o evangelho, escuta um pouco da vida da pessoa, isso já é um consolo. Já é uma presença, já é algo que cura. Então o santo vai levando não só a imagem por si só, mas uma palavra e uma partilha”, explica Glauben.

Todas as terças-feiras e o mês de junho são dedicados ao santo nas igrejas franciscanas, para reforçar a conexão entre a espiritualidade e as práticas de caridade, segundo o frei Glauben Barros.

Santo Antônio, chamado popularmente de “Santo Casamenteiro”, é comemorado todo dia 13 de junho pelos devotos que buscam interceder por caridade, amor e casamento. A data também faz parte das festas juninas.

Além de Santo Antônio festejado no dia 13, no mês de junho, a Igreja Católica também celebra São João no dia 24, São Pedro e São Paulo no dia 29 (ou 30), sendo o mês das festas juninas e quermesses nas paróquias.

Principalmente nas regiões do interior, as celebrações podem incluir quermesses com comidas típicas juninas, leilões, rifas e atrações musicais locais.

Quem foi santo Antônio

O reitor do santuário do Sagrado Coração de Jesus detalha a vida de Santo Antônio e destaca a identidade franciscana, seu intelecto e sua caridade, indo além da popularização como "santo casamenteiro".

“Santo Antônio é popularmente conhecido como ‘santo casamenteiro’, mas também é um santo eucarístico e intelectual associado à caridade. Sua vida foi dedicada a anunciar a palavra de Deus, tornando-o conhecido mundialmente. Foi canonizado apenas 11 meses após sua morte”, diz o reitor.

Segundo o reitor Glauben, devido a vida dele estar associada a caridade se celebra a vida de Santo Antônio com a benção e distribuição de pães.

“Santo Antônio, por ser franciscano, ele fazia muita caridade. É tanto que na Ordem Franciscana, nós temos em nossos conventos a chamada Liga do Pão de Santo Antônio. Em todas as igrejas franciscanas você vai encontrar esse dia dedicado a Santo Antônio. E São Francisco é o 'Santo da Caridade'. Os franciscanos têm essa prática da caridade, esse gesto de ajudar o pobre”, diz.

Ele um santo popular, português da ordem franciscana, conhecido como um santo taumaturgo - que operava milagres em vida. Inicialmente, ele pertencia à ordem dos agostinianos, mas após o assassinato de frades em Marrocos, sentiu o desejo de se tornar franciscano.

Ele realizou vários milagres, incluindo o milagre eucarístico da mula, onde uma mula faminta se prostrou diante da Eucaristia em vez de comer o feno. Outro feito mencionado é a pregação aos peixes. Quando as pessoas de uma cidade não queriam escutar sua pregação ele pregava aos peixes.

Segundo frei Glauber, o santo recebeu a fama ligada ao matrimônio porque, sendo sacerdote, dava conselhos e, de certa forma, ajudava as pessoas a conseguir o dote necessário para o casamento na época. Isso fez com que o povo o abraçasse como o santo casamenteiro.

Embora São José também seja invocado para um bom casamento, Santo Antônio é o mais popular para esse fim. Ele também menciona que há simpatias populares, como colocar a imagem de ponta-cabeça ou tirar imagens do menino Jesus das igrejas até conseguir casar.

“Colocar o santo de cabeça para baixo e, às vezes, roubar o menino Jesus. Cheguei a ver o meninozinho solto. Aí a pessoa tirava o Menino Jesus e só devolvia a Santo Antônio quando se casasse. Tem isso”, comenta o frei.



Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua - Maraponga

Santa Missa: 6h30min e 12h

6h30min e 12h Procissão: Concentração inicia às 17h e sai 18h30min

Concentração inicia às 17h e sai 18h30min Atração musical: Café Coado (22h)

Café Coado (22h) Onde: R. Lourenço Pessoa, 760 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60710-690

R. Lourenço Pessoa, 760 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60710-690 Quando: Sexta-feira, 13 de junho



Paróquia Nossa Senhora das Dores - Otávio Bonfim

Santa Missa: 6h30min, 9h e 19h

6h30min, 9h e 19h Procissão: 17h

17h Onde: Pça. Farias Brito, 1 - Farias Brito, Fortaleza - CE, 60011-280

Pça. Farias Brito, 1 - Farias Brito, Fortaleza - CE, 60011-280 Quando: Sexta-feira, 13 de junho

Paróquia Sagrado Coração de Jesus