Programa ultrapassa 8 mil celulares recuperados e tem redução de 30% em furtos e roubos no Ceará

Foto: Daniel Galber/ Especial para O Povo NOVO lote com 378 celulares recuperados foram devolvidos

O programa ‘Meu Celular’ ultrapassou oito mil celulares recuperados desde a implantação em abril do ano passado. Ao todo, foram 8.112 aparelhos entregues e que foram subtraídos alvos de furto ou roubo que foram entregues aos donos em Fortaleza.

Nesta sexta-feira, 13, um novo lote foi entregue resultando na devolução de 378 aparelhos no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), no bairro Aeroporto, na Capital.

As atividades também apontaram para uma redução de 30% nos casos de furtos e roubos de aparelhos durante o período do programa.

A entrega do novo lote de telefones foi acompanhada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), pelo titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e pelo diretor-geral da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Márcio Gutierrez.

De acordo com o governador, o programa vem desarticulando uma rede criminosa de roubo e furto de celular no Estado. Na entrega, ele ponderou a necessidade da população redobrar os cuidados na hora de adquirir o telefone celular.

“Dê atenção à origem do celular para evitar depois ter que saber que celular foi comprado através do resultado de furto ou de roubo”, disse.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o programa foi iniciado em abril do ano passado e tem como objetivos conscientizar a população sobre os malefícios da compra de aparelhos com restrição de roubo e furto, além de coibir a prática.

Ainda segundo a pasta, a iniciativa também visa interditar judicialmente estabelecimentos comerciais que promovem a circulação desses eletrônicos sem checar a devida procedência.

A professora Letícia Cacau, 25, teve o celular roubado durante um assalto a um ônibus em janeiro do ano passado. Ela relata que não tinha esperança de recuperar o aparelho que, na época, tinha apenas três meses de uso. “Eu nem esperava mais. Foi horrível e muito paralisante. Fui correndo à delegacia antes de ir pra casa e fiz o boletim de ocorrência”, relata.

A auxiliar financeiro Maria de Jesus Lustosa Sergio, 54, afirma que tem expectativa de recuperar quatro celulares que estão cadastrados no programa. Desse total, ela conseguiu recuperar apenas um. Os aparelhos foram subtraídos nos últimos três anos.

“O que eu consegui recuperar foi o primeiro celular roubado e, na época, ficou o sentimento de impunidade. A gente se sente um lixo porque a gente trabalha tanto para conseguir e vem uma pessoa e tira de você”, comenta.

Ambas as vítimas relatam a sensação de constante estado de alerta após terem os celulares roubados ou furtados. Elas afirmam que adotaram medidas de segurança, como evitar mexer no celular na rua e observar atentamente as pessoas no ônibus, além de checar se o aparelho está no local deixado, seja na roupa ou dentro de bolsas ou mochilas.

Conforme o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, é importante que a vítima registre o B.O, visto que o registro auxilia nas buscas pelos aparelhos subtraídos, mas também após a compra. “Já são mais de 40 mil aparelhos cadastros e queremos que esse número cresça”, afirma Sá.

O delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutierrez, afirmou que, com o programa, foi possível identificar que esses criminosos constituem uma verdadeira rede para revender esses aparelhos e ressaltou a importância do BO. “É por meio do BO que podemos iniciar a investigação para recuperar o aparelho e conseguir devolver ao dono legítimo”, comentou.

Como se cadastrar no “Meu Celular”:

Para realizar o cadastro, o usuário deve criar um perfil no site meucelular.sspds.ce.gov.br, fornecendo dados pessoais, a marca, modelo, IMEI e, caso ainda possua, a nota fiscal do aparelho adquirido ou já utilizado.

Em situações de roubo, furto ou extravio, o usuário deve acessar a plataforma e registrar a ocorrência, clicando em um alerta que ativa a restrição do aparelho. O alerta é inicialmente pré-ativado por 72 horas, indicado pela cor laranja.

Para que o alerta seja efetivado, o usuário precisa formalizar um Boletim de Ocorrência (BO), incluindo o IMEI do dispositivo. Após a formalização, o alerta muda para a cor vermelha e permanece assim até a recuperação do aparelho. (Colaborou Kleber Carvalho)