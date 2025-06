Sete em cada dez brasileiros no ensino superior estudaram em escola pública

Foto: FERNANDA BARROS Imagem de apoio ilustrativo: fachada da reitoria da Universidade Federal do Ceará

Sete em cada dez brasileiros que estavam cursando o ensino superior entre 2016 e 2024 são oriundos de escolas públicas, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua.

Divulgados nesta sexta-feira, 13, os dados apontam que 73% dos que passaram por graduações em todo o País estudaram em instituições mantidas pelos governos municipais, estaduais ou nacional durante todo o ensino médio.

Em números absolutos, 9,3 milhões de brasileiros cursam algum nível superior atualmente no Brasil, dos quais 6,9 milhões estudaram somente em escolas públicas.

O grupo é quatro vezes maior que o dos estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas particulares, em um total de 2,1 milhões.

Em quesitos de raça, a maioria dos estudantes é negra, somando 4,65 milhões (49,58% do total). Já os brancos ocupam 4,62 milhões de cadeiras do ensino superior, o equivalente a 49,25% das vagas.

A quantidade de discentes no País também cresceu. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizador da pesquisa, o Brasil teve 351 mil estudantes a mais no ensino superior do que em 2023, maior número dentro do recorte utilizado, que vai de 2016 a 2024. Ressalta-se que, por acusa da pandemia, não houve compilação de dados referentes aos anos de 2020 e 2021.

Esse crescimento foi acompanhado pelo aumento do número de estudantes oriundos somente de escola pública, com 549 mil discentes a mais, frente a um acréscimo de sete mil vindos da rede privada.

Entre as vagas do ensino privado, o destaque fica por conta das regiões Sudeste e Nordeste, que possuem os maiores percentuais de graduandos oriundos de escolas particulares, com respectivamente 26% e 25% de seus estudantes a nível superior tendo estudado apenas em instituições pagas.

Oriundos de escolas públicas ainda são maioria em pós-graduações, mas número cai

O percentual de estudantes que estudaram somente em escolas públicas cai 14% se observados os atuais números de pesquisadores em cursos de especializações, mestrados e doutorados.

Ao todo, 59% dos que cursam alguma pós-graduação no País frequentaram apenas instituições públicas no ensino médio, enquanto outros 36% estudaram somente na rede privada.

O número teve leve crescimento (1,15%) se comparado com 2023, quando 58,15% dos estudantes de nível superior cursaram todo o segundo grau em escolas particulares.

Entre as regiões, a com maior percentual de egressos das escolas públicas na pós-graduação é o Norte do País, com 77,5%. Em seguida vêm o Sul (70,7%), Centro-Oeste (69,8%), Sudeste (59,6%) e por fim o Nordeste (57,2%).

