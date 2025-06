Fim da exportação de animais move protesto

Unindo-se às manifestações planejadas em território nacional pelo fim da exportação de animais vivos para o abate, um grupo de ativistas se reuniu na avenida Beira Mar no final da tarde de ontem, 15, para ato de conscientização sobre o tema. Na ocasião, ressaltaram as condições precárias de bovinos durante o transporte marítimo.

"A gente pede à sociedade para ser a voz dos animais, que não sabem se proteger sozinhos e ainda servem a uma cadeia alimentar", reflete Stefani Rodrigues, organizadora do protesto e fundadora da ONG Anjos da Proteção Animal (Apa).

Rodrigues explica que o protesto é focado na conscientização do público. Entre os objetivos, espera-se que as pessoas conheçam "o que estão colocando dentro do prato", além de entenderem melhor sobre os projetos de lei relacionados à temática.