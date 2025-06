Confecção dos tapetes é "testemunho de fé e devoção"

Para o padre Kléber Barberino Chevi, a persistência da tradição dos tapetes de Corpus Christi na paróquia Cristo Rei é um "testemunho da profunda fé e devoção" de sua comunidade.

Segundo ele, os fiéis encontram nesse trabalho manual e colaborativo uma forma de expressar gratidão, unir-se e evangelizar, mantendo viva uma herança histórica e simbólica

"O bonito da nossa fé cristã é que ela também lida muito com essa dimensão simbólica. A permanência da tradição no tempo está ligada primeiro a uma experiência de fé que remonta desde o primeiro testamento, mas depois com Jesus Cristo. Mas essa dimensão simbólica da fé atinge a pessoa humana na sua profundidade", afirma.

"A fé vai sendo atualizada e vai sendo apresentada também dentro de contextos atuais e modernos. Nesse esforço conjunto de acolher e de manter a experiência revelada na igreja dentro de novos contextos que se apresentam, os fiéis fazem com que ela (a fé) também vá permanecendo viva na realidade de hoje", completa o padre Kléber Chevi.