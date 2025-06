Confira a programação de Corpus Christi na Catedral

Foto: FÁBIO LIMA Celebração Eucarística Solene será presidida por dom Gregório Paixão

Corpus Christi será celebrado nesta quinta-feira, 19, e leva uma multidão de fiéis católicos às ruas e à Catedral Metropolitana, no Centro de Fortaleza para enaltecer o sacramento que representa o corpo e o sangue de Jesus, simbolizados pelo pão e vinho na Eucaristia.

A comemoração costuma reunir os devotos da Igreja Católica nas ruas durante a procissão que começa com a saída da Paróquia São Benedito no Centro até a Catedral Metropolitana de Fortaleza em uma caminhada de cerca de 2 km.

Mas a programação nas igrejas também festeja a data com missas. As paróquias São Benedito e Nossa Senhora do Patrocínio celebrarão a Solenidade de Corpus Christi, na quinta, 19, a partir das 14 horas, com cultos de acolhida e louvor na Paróquia São Benedito.

A Celebração Eucarística Solene será presidida pelo Arcebispo de Fortaleza Dom Gregório Paixão, da Ordem de São Bento (OSB), com a presença dos padres Sacramentinos e convidados.

Já o momento de enaltecimento do Santíssimo Sacramento será conduzido por Frei Ricardo Régis, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFMCap).

Só ao final da festa, os devotos seguirão em procissão, às 17 horas, com a fé na presença simbólica de Jesus Eucarístico durante a caminhada até a Catedral Metropolitana de Fortaleza.

O Ceará é o segundo estado mais católico do Brasil, atrás apenas do Piauí, com 77,4% de católicos autodeclarados, conforme os dados do Censo Demográfico Religiões 2022, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 6 de junho deste ano.



O levantamento aponta que 70,4% da população cearense acima dos 10 anos de idade se denomina católica apostólica romana.



Para essa enorme parcela da população do Estado, o feriado de Corpus Christi, cujas palavras em latim significam “corpo de cristo”, relembra a última ceia e a celebração da presença de Jesus Cristo, na Eucaristia da missa - momento de consagração do pão e do vinho.



A comemoração de Corpus Christi sempre ocorre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade - que é comemorada 60 dias após o domingo de Páscoa.



Qual a origem e a importância de Corpus Christi para a fé católica?



O Padre Cléber Barberin Rochev, de 59 anos, atual pároco da Paróquia Cristo Rei em Fortaleza, comenta a origem da tradição da celebração de Corpus Christi, que, segundo ele, é uma solenidade de grande importância para a fé católica.



Os fiéis cristãos consideram que a celebração é um momento de profunda expressão da fé e um testemunho público dessa crença, conforme o padre.



“Para o povo cristão a celebração é um momento assim muito expressivo da fé na presença real do corpo de Cristo, na Sagrada Eucaristia e que então pode ser colocada publicamente, como um testemunho dessa mesma fé”, diz o padre Kléber Chevi.



A data tem suas raízes históricas na Europa, no século XI, mais especificamente instituída no século XIII (com o Papa Urbano IV). Esta festividade foi estabelecida em honra ao Santíssimo Sacramento.



Ele detalha que a festa foi instituída no século XIII pelo papa Urbano IV, em 1264, a partir das “visões de uma experiência religiosa” do pontífice.



Por meio da bula papal "Transiturus", ele sancionou a única ocasião pública para a procissão do Santíssimo Sacramento, simbolizando a presença real do corpo de Cristo.



“É a partir de uma experiência religiosa, de algumas visões de que essa festividade deveria ser colocada no calendário litúrgico da igreja em honra ao santíssimo sacramento. Então, o Urbano , acolhendo essa experiência dessa religiosa, instituiu a festa na igreja. Nessa festa é a única vez que, de maneira pública, o Santíssimo Sacramento vai sendo conduzido pelas ruas em espaço público”, acrescenta o pároco Kléber.

Confira a programação das celebrações:

Programação do dia de Corpus Christi - Paróquia São José - Catedral

Catedral Metropolitana de Fortaleza

Onde: R. Sobral - Centro, Fortaleza - CE, 60030-030



R. Sobral - Centro, Fortaleza - CE, 60030-030 Quando: Quinta-feira, 19



Quinta-feira, 19 Horários:

9h - Pe Virgínio

11h - Pe. Clairton

16h - Saída da Procissão na Igreja São Benedito - Centro

A previsão de chegada será de 18h30min na Catedral.

Horário: 19h Pe. Vitinho

Santuário Arquidiocesano de Adoração – Paróquia São Benedito

Onde: Avenida Imperador, 1165 - Centro, Fortaleza - CE, 60015-052



Avenida Imperador, 1165 - Centro, Fortaleza - CE, 60015-052 Quando: Quinta-feira, 19



Quinta-feira, 19 Horários:

14h – Acolhida e Louvor

15h – Hora Santa Eucarística

16h – Celebração Eucarística Solene

Preside: Dom Gregório Paixão, OSB

17h – Procissão de Corpus Christi

Igreja São Pedro - Praia de Iracema

Onde: Av. Almirante Barroso, 1091 - Praia de Iracema, Fortaleza - CE, 60060-440



Av. Almirante Barroso, 1091 - Praia de Iracema, Fortaleza - CE, 60060-440 Quando: Quinta-feira, 19



Quinta-feira, 19 Horário: 17h - Pe. Virgínio

Igreja Nossa Senhrora da Conceição - Seminário da Prainha