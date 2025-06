Diferentes usos dos drones na segurança

Assim como destacado por Barreto, uma das principais valências da capacitação da Aesp é o ensino de como os drones podem ser usados na rotina de cada uma das instituições parceiras. Para o instrutor do curso, cabo Ismaik Lima, as aeronaves podem ser usadas desde o acesso a locais de difícil acesso, como desabamentos de prédios e deslizamentos de terra, até ações ostensivas como perseguições de fugitivos.

"[podem ser usados] Tanto em situações de inteligência, acompanhamento de missões em tempo real, em busca e salvamento, entradas em compartimentos… se tiver um desastre a gente consegue com essa aeronave fazer uma varredura. Situações com câmeras térmicas. Fazer uma varredura naquela área para ver se tem algum animal ou pessoa soterrada, procurar vestígios", lista.

José Franco, guarda municipal do município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi um dos que foi à Aesp como iniciante no uso de drones. Outrora com zero experiência sobre as aeronaves, o agente agora se diz seguro para usá-las no ambiente de trabalho e vê a capacitação como algo essencial para os profissionais da segurança.

"É uma tecnologia que está avançando, que já está operando aqui no Ceará, e juntamente com as forças de segurança precisamos estar atentos, tanto na área de segurança como também em outras áreas onde eles podem nos ajudar, como meio ambiente e operações de apoio. A Guarda tem que ter seus operadores e o curso deu pra aprender basicamente do zero", acrescenta.

Entre as ações de apoio apontadas por Franco podem ser citados os combates a incêndio, que no Ceará já recebem apoio de drones. Exemplo disso foi o incêndio de uma fábrica de colchões em Maracanaú, município da RMF, no ano passado, onde os focos das chamas foram detectados pelas aeronaves.