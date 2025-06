Policiais são treinados para uso de drones em desastres e perseguições

Foto: Divulgação/Academia Estadual de Segurança Pública ALUNOS passaram por aula prática ontem

Acesso a locais de difícil acesso, como desabamentos de prédios e deslizamentos de terra, até ações ostensivas como perseguições de fugitivos da polícia. Na manhã de ontem, 18, 37 agentes das forças de segurança cearenses participaram do curso preparatório para o uso de drones da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp).

Com 52 horas/aula, o curso inclui aulas sobre o manuseio, conserto, legislação e história das Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA, em inglês). Após as aulas teóricas, os agentes são submetidos a uma atividade final, na qual participam de um circuito montado na sede da Aesp em Fortaleza, bairro Mondubim.

Para o diretor da Aesp, delegado Leonardo Barreto, uma das principais vantagens do curso é o aprendizado que cada aluno recebe sobre como usar o drone na sua área específica de trabalho.

“Há um posicionamento desse aluno para o uso do drone de acordo com a sua atribuição institucional. Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem uma aplicabilidade, a Polícia Federal (PF) tem outra, a Polícia Militar (PMCE) a sua aplicabilidade de acordo com suas missões institucionais e assim por diante”, explica Barreto.

Entre os que passaram pela formação está Henrique Barros, agente da Polícia Federal no Ceará que já faz uso recreativo de drones há cerca de cinco anos, e viu o curso como uma oportunidade de incrementar a atividade à rotina de trabalho.

Ele conta que já havia participado de operações com drones na PF, entretanto, apenas como observador, já que não possuía o curso necessário para operar equipamento durante ações policiais. Agora, o objetivo é utilizar o que aprendeu durante o curso para potencializar o trabalho como policial.

“O drone é uma extensão do piloto, do olhar do policial. A gente consegue cobrir uma área muito maior, identificar detalhes que não conseguiria sem o uso da ferramenta. É uma ferramenta que certamente tem que ser muito adotada e o uso difundido entre as forças de segurança”, pontua o agente federal.

A turma de Henrique foi a oitava a concluir o curso este ano, com 196 agentes formados ao todo. O número já é maior que todo o ano de 2024, quando 138 profissionais passaram pela capacitação.

Confira instituições que participaram do curso de drones da Aesp:

Polícia Civil



Polícia Militar



Corpo de Bombeiro Militar



SUPESP



Polícia Federal



Polícia Rodoviária Federal



SSPDS



Guarda Municipal de Fortaleza



Guarda Municipal de Maranguape



Guarda Municipal de Caucaia

Drones são usados desde a entrada em locais difíceis para humanos até ofensivas policiais

Assim como destacado por Barreto, uma das principais valências da capacitação da Aesp é o ensino de como os drones podem ser usados na rotina de cada uma das instituições parceiras.

Para o instrutor do curso, cabo Ismaik Lima, as aeronaves podem ser usadas desde

o acesso a locais de difícil acesso, como desabamentos de prédios e deslizamentos de terra, até ações ostensivas como perseguições de fugitivos da polícia.

“[podem ser usados] Tanto em situações de inteligência, acompanhamento de missões em tempo real, em busca e salvamento, entradas em compartimentos… se tiver um desastre a gente consegue com essa aeronave fazer uma varredura. Situações com câmeras térmicas. Fazer uma varredura naquela área para ver se tem algum animal ou pessoa soterrada, procurar vestígios”, lista o instrutor.

José Franco, guarda municipal do município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi um dos que foi à Aesp como iniciante no uso de drones.

Outrora com zero experiência sobre as aeronaves, o agente agora se diz seguro para usá-las no ambiente de trabalho e vê a capacitação como algo essencial para os profissionais da segurança.

“É uma tecnologia que está avançando, que já está operando aqui no Ceará, e juntamente com as forças de segurança precisamos estar atentos, tanto na área de segurança como também em outras áreas onde eles podem nos ajudar, como meio ambiente e operações de apoio. A Guarda tem que ter seus operadores e o curso deu pra aprender basicamente do zero”, acrescenta.

Entre as ações de apoio apontadas por Franco podem ser citados os combates a incêndio, que no Ceará já recebem apoio de drones. Exemplo disso foi o incêndio de uma fábrica de colchões em Maracanaú, município da RMF, durante o ano passado, onde os focos das chamas foram detectados pelas aeronaves.



