Religiosas fazem campanha para restauração de capela histórica

As irmãs da caridade de São Vicente de Paulo estão se mobilizando para angariar fundos para a realização do restauro da Capela do Pequeno Grande. De estilo neogótico, o templo religioso localiza-se no cruzamento da avenida Santos Dumont e rua Coronel Ferraz, e fica ao lado do centenário Colégio da Imaculada Conceição.

O POVO foi até o local para entender a situação e é possível ver o desgaste em alguns pontos da igreja, como paredes desgastadas, o chão com desgaste, infiltrações e desgaste na pintura. Em conversa com a gestora da instituição de ensino, irmã Evânia Rocha, ela detalhou que já foram realizadas duas campanhas em prol dos trabalhos de restauro.

“Nós estamos com campanhas para que o valor seja arrecadado. No mês de maio nós iniciamos a campanha dos envelopes. Recebemos a doação de uma imagem de Nossa Senhora e ela percorreu às casas de algumas famílias, que recebiam o envelope para que pudesse fazer sua contribuição em prol da nossa capela”, explicou.

No último domingo, 15, foi promovido um almoço beneficente com a mesma finalidade. As duas ações conseguiram mobilizar uma quantia razoável que já servirá para o custeio das obras da capela do Pequeno Grande.

A campanha dos envelopes segue em vigência. Eles são enviados para grupos de ex-alunos, funcionários e para todos os que se interessarem em ajudar. Quando perguntada sobre as principais demandas da capela, irmã Evânia diz que a pressa é pelo restauro das portas, que estão desgastadas, da pintura externa que foi danificada no período chuvoso, e da pintura interna.

“Nós precisamos também passar um produto no chão, para deixá-lo com um aspecto mais bonito, trocar alguns vitrais que estão quebrados, consertar o teto, que criou infiltrações, e arrumar o gradeado”, explicou.

A Capela do Pequeno Grande teve sua construção finalizada em 1903. Com estruturas metálicas vindas da Bélgica, conserva sua história nas esculturas, altares e estruturas ali instaladas.

Sua pedra fundamental foi lançada em 1896, pelo pe. Chevalier, como capelão do Colégio. As obras sofreram paralisação um ano depois, sendo reiniciadas em 1898, até sua conclusão em 1903 e inauguração no dia 21 de novembro. Com doações das próprias irmãs e de diversas instituições, se arranjaram recursos para as obras

Em 2015 teve seu tombamento — juntamente ao colégio da Imaculada Conceição, a Escola Jesus, Maria e José e a Escola Justiniano de Serpa (conhecida como escola normal) — aprovado por unanimidade pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Fortaleza (Comphic).

Conforme a orientação de tombamento, o entorno do conjunto conserva ainda inúmeros imóveis do fim do século XIX e início do século XX que mantêm boa parte de suas características originais e apresentam elevado interesse histórico e valor arquitetônico, compartilhando a ambiência da Praça Figueiras de Melo.

“É uma capela histórica ligada ao Colégio da Imaculada Conceição, que este ano completa seus 160 anos. Quem cuida da capela somos nós da congregação Filhas da Caridade. A capela tem 122 anos e é importante mantermos ela conservada e bem cuidada”, disse irmã Evânia.