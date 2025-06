Alvo de operação no RJ é preso ao chegar em Santa Quitéria

Um homem de 21 anos, apontado como responsável pela movimentação financeira de uma célula da facção criminosa Comando Vermelho (CV), foi preso na quarta-feira, 18, em Santa Quitéria, município do Sertão de Crateús. Kaiky Victor Felix Cardoso era um dos alvos cearenses da operação deflagrada no último dia 31 de maio na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro (RJ).

O POVO apurou que o suspeito foi preso enquanto estava em um mercadinho de Santa Quitéria. Ele não reagiu à ação policial. Conforme divulgado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Kaiky Victor havia chegado do Rio na própria quarta.

"Equipes do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), representaram pela prisão do alvo que, com base no trabalho de inteligência, estaria tentando assumir o controle do tráfico de drogas e promover a expansão territorial na Região Norte do Ceará", divulgou a corporação.

Kaiky Victor é ligado a Anastácio Paiva Pereira, o "Doze", de 36 anos, apontado como chefe do CV em diversos municípios da Região Norte. Entre os crimes pelos quais o grupo de Doze é acusado está a intervenção nas eleições municipais de Santa Quitéria em 2024 em prol de José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), que foi reeleito no pleito, mas, posteriormente, foi cassado e preso. Doze recebeu R$ 1,5 milhão por essa interferência criminosa, de acordo com o Ministério Público.

De acordo com as investigações da PC-CE, é na Rocinha que se escondem não só Doze e Kaiky Victor, mas vários foragidos provenientes de municípios como Ipu, Guaraciaba do Norte, Sobral, Nova Russas e Croatá. Na operação do dia 31, eram 29 os alvos cearenses — nenhum foi preso. Ao todo, as Forças de Segurança do Estado estimam que entre 80 e 100 criminosos cearenses estão escondidos em comunidades fluminenses. (Com informações de Mirla Nobre)