Sesa enviou mais de 89 mil mensagens via WhatsApp para confirmação de consultas

Foto: Diego Sombra/Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) MENSAGENS serão enviadas pelo número (85) 98682-9000, do Governo do Ceará

Com o objetivo de reduzir o número de ausências em consultas ambulatoriais, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), passou a utilizar o WhatsApp como ferramenta de comunicação com os pacientes. O serviço começou a funcionar oficialmente no início de junho e, entre os dias 5 e 16, foram enviadas cerca de 89.113 mensagens.



Em entrevista ao O POVO, a médica infectologista e coordenadora do Núcleo de Telessaúde da Sesa, Melissa Medeiros, avaliou os resultados como positivos. “A média diária de envio é de 10.500 mensagens, com uma taxa de leitura entre 80% e 81%. É um meio eficaz para aprimorar os serviços à população, otimizar o uso do tempo e dos recursos, e melhorar a qualidade do atendimento”, destaca.

As mensagens são enviadas com até dez dias de antecedência da consulta, exclusivamente pelo número oficial (85) 98682-9000, de forma personalizada. O conteúdo informa data, horário, especialidade e local do atendimento, sendo direcionado às consultas médicas especializadas, como Cardiologia, Infectologia ou Urologia.

Segundo Melissa, "a mensagem serve apenas como um reforço para a confirmação já recebida previamente pelo paciente no hospital".

LEIA TAMBÉM | Em 2025, Ceará registra 744 denúncias de violação de direitos de idosos

Faltas impactam diretamente o sistema de saúde

A iniciativa visa reduzir a taxa de ausência nas consultas, que, segundo o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, chega a 30%. “A cada dez pessoas, três não aparecem quando um exame, consulta ou cirurgia é marcada. Dessa forma, acabam tirando a vaga de outra pessoa, se prejudicam e prejudicam todo o sistema de saúde. Isso é ruim para todo mundo”, pontuou.

Os primeiros testes do serviço ocorreram internamente com servidores e, posteriormente, nos Hospitais São José (HSJ) e Leonardo da Vinci (Helv). A escolha das duas unidades teve caráter estratégico, já que possuem características operacionais distintas.

“Com isso, conseguimos identificar e corrigir possíveis falhas. Em seguida, o envio passou a ser feito para o HSJ, que possui um ambulatório de menor porte, e para o Helv, que utiliza um sistema operacional diferente. A escolha estratégica dessas unidades permitiu um início mais seguro e controlado da implementação”, detalha Melissa.

A Secretaria da Saúde também estuda a ampliação do serviço para além dos atendimentos ambulatoriais, com a inclusão de notificações sobre cirurgias eletivas e exames de imagem específicos.

LEIA MAIS | Sede de Aprender: entre 24 escolas fiscalizadas, apenas duas têm ligação à rede de esgoto

Interior do Estado é prioridade com nova tecnologia

Atualmente, o sistema de confirmação via WhatsApp já está ativo em 11 hospitais da rede estadual:



- Hospital de Messejana (HM)

- Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM)

- Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC)

- Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

- Hospital São José de Doenças Infecciosas

- Hospital Estadual Leonardo da Vinci (Helv)

- Hospital Waldemar de Alcântara (HGWA)

- Hospital Regional do Sertão Central (HRSC)

- Hospital Regional Norte (HRN)

- Hospital Regional do Cariri (HRC)

- Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ)

Segundo Melissa Medeiros, a ferramenta foi pensada especialmente para atender com mais eficiência a população do interior do Estado. “Sabemos que hoje muitas pessoas não atendem ligações telefônicas, o que dificulta o aviso prévio. Com as mensagens, conseguimos alcançar mais pessoas, com mais agilidade, e reduzir o risco de deslocamentos desnecessários”, afirma.

LEIA MAIS | Hospital no Ceará realiza cirurgia inédita utilizando robô em tratamento oncológico no SUS

Avaliação de impacto está em curso

Questionada sobre os impactos no atendimento ambulatorial — setor voltado para consultas especializadas, acompanhamento de doenças crônicas e avaliações pré e pós-operatórias — Melissa ressalta que o processo está em constante monitoramento.

“Esse processo está implementando uma avaliação contínua diária, se está tendo um impacto. O objetivo é de fato poder ajudar as pessoas nas remarcações, a ter uma maior segurança nas suas consultas e não faltá-las”, explica.

Secretaria alerta para tentativas de golpe

A Sesa também faz um alerta aos pacientes sobre possíveis golpes utilizando o nome de instituições públicas. “Jamais serão solicitados dados pessoais, como CPF, número de identidade ou informações bancárias. Também não há qualquer tipo de cobrança, seja para agendamento, exames, cirurgias ou outros procedimentos. Todos os serviços da rede estadual são prestados gratuitamente pelo SUS”, reforça a coordenadora.

Interior do Estado é prioridade com nova tecnologia

- Hospital de Messejana (HM)

- Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM)

- Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC)

- Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

- Hospital São José de Doenças Infecciosas

- Hospital Estadual Leonardo da Vinci (Helv)

- Hospital Waldemar de Alcântara (HGWA)

- Hospital Regional do Sertão Central (HRSC)

- Hospital Regional Norte (HRN)

- Hospital Regional do Cariri (HRC)

- Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ)