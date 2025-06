Caucaia: moradores denunciam contaminação de açude por rejeitos de fábrica; empresa nega

Foto: FÁBIO LIMA Moradores denunciam que rejeitos vindos de empresa de tratamento de esgoto estariam matando peixes no açude

Moradores da localidade da Taquara, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), denunciaram que uma unidade da empresa S3 Ambiental em Caucaia, que realiza tratamento de esgoto na região, estaria descartando rejeitos poluentes de forma irregular no açude da comunidade. As denúncias vinham desde o ano passado, mas a repercussão aumentou após o aparecimento de peixes mortos no reservatório. A empresa citada pelos moradores nega responsabilidade no caso.

O POVO foi ao local. Assim que se chega nas proximidades do açude, já era possível sentir o cheiro forte da água e de um líquido escurecido vindo de um pequeno caminho por onde — segundo os moradores — os rejeitos são despejados. É possível ver ainda água com um aspecto estranho e algumas carcaças de peixes que foram consumidas pelas aves que pousavam na beira do rio.

CAUCAIA-CE, BRASIL, 20.06.2025: Peixes mortos em Caucaia. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA

Uma moradora explicou que boa parte dos moradores sobrevivem da atividade pesqueira, que foi comprometida com a contaminação do rio.

“Aqui são pescadores credenciados, que tem carteirinha, e muita gente consome o peixe e passa mal por causa da contaminação. Meu filho foi para uma Unidade de Pronto Atendimento e ficou quase uma semana passando mal. Foi constatado que foi uma bactéria intestinal que ele contraiu” relatou.

Além da sujeita, um vapor com forte cheiro de fumaça prejudica a população e os animais no local.

Os residentes da região dizem que tentaram contato com o secretário do Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac) desde o início do ano para cobrar uma solução para a situação, mas não tiveram retorno.

“Estamos sofrendo com a contaminação da água. Esse açude é importante para a nossa comunidade, e agora está completamente poluído. Já avisamos, denunciamos, mas ninguém fez nada. Só agora, com a morte dos peixes, talvez algo seja feito”, relatou outro morador.

As fontes preferiram não se identificar.

Prefeitura diz que fará "análise independente" da água



O POVO entrou em contato com a Prefeitura de Caucaia e com o Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac) que, por meio de nota, informaram que houve o conhecimento da denúncia de uma suposta contaminação em um açude na Taquara e que, de imediato, uma equipe técnica foi até o local na quarta-feira, 18, para apurar as circunstâncias.

“Durante a vistoria, constatou-se que há nas proximidades uma empresa de tratamento de água e efluentes, devidamente licenciada pelo Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac). No momento da inspeção, não foi possível identificar sinais visíveis de contaminação”, explicou a nota.

A nota informou ainda que uma equipe técnica foi recebida pela empresa e acompanhou uma visita até o corpo hídrico mencionado, e foram descartadas evidências aparentes de poluição. Diante disso, foi solicitada a realização de análises laboratoriais da água para avaliação mais precisa da situação. A empresa será formalmente notificada a apresentar seus relatórios de monitoramento, os quais são exigência regular de sua atividade licenciada.

“Além disso, o Imac realizará, por meio de sua equipe especializada, uma nova coleta e análise independente da qualidade da água, com o objetivo de verificar a veracidade da denúncia e assegurar a proteção ambiental da área. Reforçamos o compromisso da Prefeitura de Caucaia com a fiscalização ambiental e a transparência na apuração de denúncias que envolvam riscos à saúde pública e ao meio ambiente”, acrescenta.

Empresa diz que outras empresas são responsáveis pela poluição

Em respostas ao O POVO, a empresa S3 Ambiental comunicou que tomou conhecimento das denúncias sobre a contaminação que causou a morte de peixes e plantas na comunidade.

“Na proximidade, existe a empresa S3 Ambiental que atua com efluentes. E por isso, a empresa foi correlacionada com o fato. No entanto, verificamos que de fato, os peixes estão mortos do outro lado do lago, indicando que a fonte poluidora é oriunda da outra margem, onde encontra-se indústrias de asfalto e criadouros de animais”, informaram.

A empresa reiterou ainda que o Imac e outros órgãos realizaram as devidas fiscalizações na S3 e nas demais localidades, verificando a real fonte poluidora, e que uma perícia foi contratada para que o causador do dano fosse localizado.

O comunicado finaliza dizendo que a empresa recebeu a comunidade para apresentar todos os processos, documentação e se mostrou de portas abertas para fiscalizações.