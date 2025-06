Homem detona bomba rasga-lata em hospital público de Quixeramobim

Foto: FÁBIO LIMA Imagem de apoio ilustrativo: fachada do Hospital regional Sertão Central, em Quixeramobim

Um homem de 29 anos invadiu o Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), no município de Quixeramobim, distante 212 quilômetros de Fortaleza, e explodiu uma bomba rasga-lata durante a tarde desta sexta-feira, 20. O ataque ocorreu dentro do ambulatório da unidade e não deixou feridos.

Em nota, o HRSC informou que o homem estava em um surto psiquiátrico e recebeu atendimento imediato. Após o acolhimento, ele foi transferido para um hospital especializado e está sob acompanhamento da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE).

Ainda de acordo com o Hospital, a explosão foi de pequeno porte e não gerou prejuízos às atividades médicas essenciais.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o titular da Delegacia Municipal de Quixeramobim, William Lopes, informou que o homem foi contido por seguranças do hospital e não prestou ameaças contra profissionais ou pacientes do Hospital.

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

Suspeito portava carta de ameaça ao Supremo Tribunal Federal

Além do artefato explosivo, o homem portava uma carta de ameaça ao Supremo Tribunal Federal (STF). No texto, o suspeito afirma que a explosão dentro de um equipamento estadual é parte de um plano contra o órgão federal, e que este seria “o fim do Supremo Tribunal Brasileiro”.

O manuscrito, intitulado “Porque eu causei explosão num [sic] do Gov.Estado?”, detalha o motivo de o homem ter explodido a rasga-lata no hospital. O intuito, segundo ele, é ser levado até a sede da corte em Brasília.

“Eu atentei contra o estado democrático de direito, então devo ir ao Supremo, porque esse é o começo da minha caminhada…”, escreveu.

No decorrer da carta, o homem ainda afirma ter um pensamento mais acelerado que o resto da humanidade e que planejou tudo de antemão para chegar ao que ele chama de “Praça Grande”.



De acordo com Lopes, o material é característico de pacientes em surtos, que não tem relevância para a apuração policial e foi descartado.

Atualizada às 17h36min de 20 de junho de 2025

