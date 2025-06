Prefeitura intensifica serviços de manutenção no Parque Rachel de Queiroz após reclamações

Foto: Daniel Galber/ Especial para O Povo APÓS denúncia de abandono no parque, a Prefeitura reforça limpeza

A Prefeitura de Fortaleza reforçou os serviços de limpeza e reparo no Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, nessa quinta-feira, 18. Ação ocorre após matéria do O POVO que expõe reclamações dos frequentadores.

Quem frequenta o parque observou problemas de ausência de manutenção como os brinquedos em más condições e resíduos plásticos acumulados, especialmente, nas lagoas interconectadas do local, que tem apenas três anos de existência.

Os brinquedos foram reparados ou substituídos e a limpeza das águas dos canais do espaço também foi iniciada, na manhã desta sexta-feira, 20. Mas ainda é possível ver lixo pelos cantos, e alguns pontos de acúmulo na extremidade do parque.

População sugere campanha de conscientização para descarte adequado de lixo

Maria Eliana Sousa Alves, empreendedora de 48 anos, frequenta diariamente o local para atividade física.

Ela observa que, embora o parque seja bonito e tenha melhorado a segurança em comparação com o passado, quando “era um terreno baldio e um esconderijo para criminosos”, a questão do lixo é um problema persistente.

Apesar dos esforços de limpeza da gestão municipal em áreas como o gramado, muito lixo, especialmente plástico e copos, é descartado incorretamente nas lagoas, evidenciando a falta de consciência da população. “As pessoas não têm consciência também. Mas é um local bonito”, afirma a empreendedora.



“A limpeza é feita mais nessa parte do gramado. Eu vejo muito pessoal daquelas fardas laranja, eu vejo mais o pessoal em cima, capinando. Mas eu já tenho visto muito lixo dentro, inclusive até a água, está assim como se tivesse bem poluída. Eu acho que precisava melhorar mais essa parte da limpeza nos canais”, comenta Maria Eliana.



A empreendedora também sugere a necessidade de mais campanhas de conscientização para incentivar o descarte adequado e uma limpeza mais abrangente, especialmente nos canais: “Ainda deixa desejar a própria população, às vezes deixa cair (lixo) na lagoa e falta campanhas de conscientização”.



Já o corretor de imóveis Emerson Paz, de 64 anos, pontua que há uma "manutenção constante de limpeza". Ele também diz que existem campanhas de conscientização ambiental no parque, uma vez que ele costuma ver placas e panfletos indicando onde jogar os resíduos e proibindo a pesca e o nado nas lagoas.

Segundo o corretor, “quando o mato começa a crescer, a prefeitura envia o pessoal para fazer a limpeza total do parque. A manutenção das lagoas geralmente ocorre a cada três ou quatro meses”.

Emerson comunica que os canais são desobstruídos, mas ele observa que as pessoas ainda continuam jogando lixo neles. Ele cita ainda que crianças tomam banho nos lagos, apesar das placas de proibição.

A empreendedora Maria Eliana ainda relaciona a presença de "gabirus" (ratos grandes) ao lixo solto deixado pelas pessoas, sugerindo que isso "contribui mais para ele estar mais ali presente".



“Eu sentada numa mesa, comendo um pratinho e veio um guabiru. Ele vinha tão rápido, só que como ele não tinha escolha, ele passou nas nossas pernas. E eu dei um grito porque ele tocou em mim. E tinha muita gente passando, aí eu dei um grito e graças a Deus eu não caí. Mas eu saí tropeçando na cadeira, era enorme”, relata Maria.

Prefeitura realiza reparos em parque

Após material publicado pelo O POVO, equipes da Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor) e da Secretaria Regional (SER) 3, iniciaram a substituição e o reparo de equipamentos danificados nos parquinhos infantis e na academia ao ar livre, além de realizarem nova limpeza do canal que corta o equipamento, na quarta-feira, 18.

A Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) também auxiliou na operação dos serviços.

Já a limpeza do canal foi iniciada no final de maio e deve seguir até o final deste mês de junho. Uma primeira ação do tipo foi realizada entre os meses de fevereiro e março.

A gestão municipal reforça que depredações de logradouros, mobiliário urbano e banheiros públicos configuram infração grave, conforme o Código da Cidade (Lei Complementar nº 270, de 2 de agosto de 2019). Segundo o artigo 884 da legislação, ações desse tipo estão sujeitas a penalidades como multa, obrigação de reparação e reposição do bem danificado.

A população pode denunciar atos de vandalismo diretamente aos agentes de segurança, como guardas municipais e policiais, ou por meio do telefone 190.

Confira mais imagens