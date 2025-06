Empresário acusado de atropelar e matar jovem de 18 anos é solto em audiência de custódia

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo, em 18/04/2024 Imagem de apoio ilustrativo. Fachada do Fórum Clóvis Beviláqua

O empresário Rafael Elisiario Ferreira foi preso em flagrante após avançar uma via preferencial e colidir contra uma motocicleta. O jovem de 18 anos Kauã Oliveira Guedes morreu e outra vítima foi socorrida. O acidente aconteceu na manhã da última quinta-feira, 19, feriado de Corpus Christi, no bairro Meireles, em Fortaleza.

De acordo com os autos, Rafael Elisiário conduzia uma Ford Ranger de cor vermelha e o acidente teria acontecido pela manhã, por volta das 5 horas, na rua Republica do Líbano com rua Osvaldo Cruz.

Cocaína e cerveja dentro de caminhonete

O empresário apresentava sinais de embriaguez e na caminhonete Ranger foram encontrados dois papelotes de cocaína, duas garrafas de cerveja, uma cartela com 20 comprimidos de Alprazolam e uma cartela de Atentah.

O atropelador foi solto durante a audiência de custódia e o juízo entendeu que o autuado não será uma "ameaça à sociedade".

"Assim, não se observa, neste momento processual, nenhum motivo para presumir que a soltura do autuado será uma ameaça à sociedade e/ou que voltará a delinquir", destacou.

O condutor deve pagar fiança de 10 salários-mínimos, conforme a decisão do juiz.

O POVO não localizou a defesa do empresário.