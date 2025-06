Trump ataca instalações nucleares do Irã e ameaça mais guerra

Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP Trump fez o anúncio em sua conta da Truth Social

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump afirmou ontem que o país realizou 'ataques bem-sucedidos' contra três instalações nucleares do Irã. Segundo ele, uma carga completa de bombas foi lançada no alvo principal, Fordow, além de Natanz e Esfahan.

Em pronunciamento na Casa Branca, depois dos bombardeios, Trump ameaçou mais uma vez o governo iraniano. "Se a paz não vier rapidamente, atacaremos esses outros alvos com precisão, velocidade e habilidade".

Primeiramente, Donald Trump fez o anúncio sobre a ofensiva em seu perfil na rede Truth Social. "Não há outro exército no mundo que pudesse ter feito isto. Agora é a hora da paz!", acrescentou o presidente aliado de Israel.

De acordo com Trump, "o Irã agora tem que concordar em acabar com a guerra", afirmou. "Ou haverá paz ou haverá uma tragédia para o Irã muito maior do que a que testemunhamos nos últimos oito dias. Lembrem-se de que ainda há muitos alvos", afirmou em discurso à nação e ao mundo.

Os três locais que o presidente Donald Trump disse terem sido atingidos na noite de ontem, incluíam os dois principais centros de enriquecimento de urânio do Irã — a instalação subterrânea de Fordow e a usina de enriquecimento maior em Natanz, que Israel atacou há alguns dias com armas menores.

O terceiro local, perto da cidade antiga de Isfahan, é onde se acredita que o Irã guarda seu urânio enriquecido próximo ao grau de bomba, que os inspetores viram há apenas duas semanas. Se essas áreas fossem destruídas, o programa iraniano sofreria um atraso de anos, a menos que ainda não tenha instalações paralelas detectadas.

Aliado de primeira hora de Trump, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, agradeceu pelo ataque "ousado" e que a ação macaria "um ponto de virada histórico" que poderá trazer a prosperidade e paz para o Oriente Médio.

A Agência de Energia Atômica do Irã condenou os ataques "bárbaros" dos EUA e afirmou que não interromperá suas atividades nucleares.

"A Organização de Energia Atômica do Irã assegura à grande nação iraniana que, apesar das considerações malignas de seus inimigos, o Irã não permitirá que o caminho do desenvolvimento desta indústria nacional (nuclear), que é o resultado do sangue dos mártires, seja interrompido", afirmou a agência estatal em um comunicado público.

Na manhã de ontem, segundo agências de notícias, o governo dos EUA havia enviado bombardeiros B-2 da Força Aérea dos Estados Unidos em direção ao oceano Pacífico. Os aviões partiram da Base Aérea de Whiteman, no Missouri, com destino a Guam, um território americano na Micronésia.

Desde o último dia 13, o Irã troca ataques aéreos com Israel. (com agências)