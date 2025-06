Carro que matou jovem no Meireles tem 24 multas em um ano; 16 por excesso de velocidade

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO Empresário avançou via preferencial e atingiu motocicleta com dois jovens no bairro Meireles, em Fortaleza

O carro conduzido pelo empresário Rafael Elisiário Ferreira, que atropelou e matou o jovem Kauã Oliveira Guedes, de 18 anos, na última quinta-feira, 19, no bairro Meireles, em Fortaleza, possui 24 multas de trânsito registradas em um período de um ano. Desse total, 16 infrações foram por excesso de velocidade.

O POVO apurou que as multas totalizam quase R$ 4 mil e seguem em aberto no Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran/CE). Elas foram registradas entre abril do ano passado e maio deste ano. Além das infrações por excesso de velocidade, constam autuações por estacionar em local ou horário proibido e parar sobre a faixa de pedestres e estacionar sobre a calçada.

Em quase um mês, o veículo registrou nove infrações por excesso de velocidade e, em apenas um dia, chegou a ter três multas dessa categoria. Em consulta aos dados no portal do Detran, foi verificado que o carro acumula, pelo menos, 62 pontos, ultrapassando o limite de 40 pontos estipulado pelo órgão de trânsito.

Foi identificado que a caminhonete de modelo Ford Ranger vermelha está registrado no nome de uma proprietária de 70 anos de idade. O POVO, no entanto, opta por não divulgar o nome dela.

A colisão que matou Kauã foi registrada por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento em que o empresário avança uma via preferencial em alta velocidade no veículo e colide com a motocicleta que transportava Kauã e Igor Lima, de 23 anos.

O acidente aconteceu no cruzamento da rua República do Líbano com a avenida Osvaldo Cruz, no bairro Meireles, em Fortaleza. As vítimas chegaram a ser socorridas, mas o jovem de 18 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Igor segue internado, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

No carro conduzido pelo empresário, que também apresentou sinais de embriaguez, foram encontrados papelotes de cocaína, duas garrafas de cerveja, uma cartela com 20 comprimidos de Alprazolam e uma cartela de Atentah. O suspeito ficou preso por algumas horas, mas foi solto após pagamento de fiança durante audiência de custódia.

Durante o procedimento, o juízo entendeu que, diante dos “bons antecedentes”, como ausência de antecedentes criminais e a inexistência de outros procedimentos criminais em desfavor do empresário, foi concedida liberdade. Além disso, foi considerado que ele não é uma “ameaça à sociedade”.

Ao O POVO, a defesa do empresário, representada pelo advogado João Victor Duarte, disse que "manifesta profundo pesar pela fatalidade, especialmente pela irreparável perda de um dos ocupantes da motocicleta".

Além disso, destacou solidariedade e os votos de plena recuperação ao segundo ocupante da motocicleta. A defesa afirmou que o empresário se mantém à disposição da Justiça. Sobre a decisão de soltura, afirma que “foi pautada na legalidade”. A defesa não comentou sobre as multas do veículo.

Com informações do repórter Cláudio Ribeiro