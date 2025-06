Nova delegacia de Itaitinga irá atender ocorrências registradas nos presídios

Foto: TIAGO STILLE/ GOV. DO CEARA Nova delegacia da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em Itaitinga foi inaugurada com investimento de R$ 3 milhões

A nova delegacia da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em Itaitinga, localizada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), irá atender ocorrências registradas nos presídios, além das demandas municipais. A região tem, ao todo, nove unidades prisionais. Foram investidos R$ 3 milhões na construção da nova delegacia.

O equipamento policial foi inaugurado ontem, 23, pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), ao lado do titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá. Durante a inauguração, o chefe do Executivo reforçou também os concursos públicos em andamento para aumentar a força policial no Estado.

“Nós já contratamos mais de 400 policiais civis, mais de 1.500 policiais militares. Nesse momento, com concurso para a Polícia Militar em curso, com concurso para delegado da Polícia Civil, para mais de 100 vagas, concurso para oficial investigador da Polícia Civil, com mais de 500 vagas”, disse o governador.

Conforme o titular da SSPDS, Roberto Sá, a entrega da nova unidade policial reflete em conceder “mais dignidade e condições de trabalho para os policiais civis”. Já o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Márcio Gutiérrez, destaca que, com a nova unidade, será possível atender melhor à população que busca a unidade, seja para denúncia ou acolhimento em ocorrências.

A delegacia também conta com uma Sala Lilás, um espaço dedicado ao acolhimento e atendimento de mulheres vítimas de violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. “Equipamento muito mais apropriado para o trabalho de investigação, mas também para o trabalho de atendimento ao cidadão”, comenta o delegado-geral.

Elmano reforça sistema integrado das polícias com guarda municipal

Ao longo da solenidade de entrega do equipamento, Elmano voltou a falar sobre a expectativa de integrar as forças de Segurança com a Guarda Municipal por meio da criação de um sistema integrado entre Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e as guardas dos 184 municípios cearenses.

“Nós devemos ter reuniões daqui algumas semanas com os prefeitos do Ceará para ajudar e integrar o trabalho das nossas forças de segurança com as guardas municipais onde elas existirem, porque nós consideramos que a guarda pode ajudar muito”, ressaltou o chefe do Executivo.

O anúncio do programa foi realizado no último dia 16 de junho, durante o 13º Seminário de Gestores Públicos, no Centro de Eventos, em Fortaleza. O programa também prevê apoio financeiro aos municípios e a colaboração essencial das guardas municipais, que somam mais de 4 mil agentes distribuídos no Estado.

Conforme o gestor, a ideia é realizar um encontro entre prefeitos e prefeitas nas próximas semanas para discutir um programa estadual de segurança que envolva a Polícia Militar e Polícia Civil, integrando com a Guarda Municipal. O objetivo é buscar fortalecimento, integração e inovação tecnológica por meio de um sistema integrado de Segurança.