Vacinação contra gripe ocorre em terminais de ônibus de Fortaleza até 30 de junho

Quem ainda não recebeu a dose da vacina contra influenza poderá ter acesso ao imunizante nos terminais de ônibus dos bairros Parangaba, Conjunto Ceará, Antônio Bezerra, Lagoa e Papicu, de Fortaleza, das 10h às 12h, entre os dias 25 e 30 de junho.

Além dos terminais, o imunizante está disponível nos 134 postos de saúde da Capital, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30.



Aos fins de semana e feriados a vacinação ocorrerá, das 8h30 às 16h30, nas unidades dos bairros São João do Tauape (Geraldo Madeiro Sobrinho – Pio XII) e Edson Queiroz (Mattos Dourado).



O imunizante protege contra as gripes A (H1N1 e H3N2) e B. A dose pode ser adquirida junto com outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.

A vacinação será disponibilizada para pessoas a partir de seis meses de idade que ainda não receberam a vacina neste ano.



Desde o início das ações itinerantes, até a última terça-feira, 17, mais de 29 mil vacinas foram aplicadas em shoppings, drive-thru e espaços de grande circulação, de acordo com a Prefeitura. Dentre as quais, mais de 14 mil doses foram exclusivamente contra a gripe.



Até 15 de junho, um total de 438.889 pessoas foram imunizadas contra a influenza, sendo 273.691 (26%) pertencentes ao público prioritário da Campanha Nacional de Vacinação.



Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a ação é uma continuidade da estratégia de vacinação descentralizada em espaços de grande circulação para facilitar o acesso da população.



Além disso, a gestão municipal também afirma que a iniciativa visa ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção coletiva contra doenças imunopreveníveis.



Saiba mais sobre a campanha de vacinação contra a gripe em Fortaleza

Em Fortaleza, a campanha de vacinação deste ano contra a gripe iniciou em 1º de abril. Inicialmente, as doses foram distribuídas aos grupos de maior risco, como crianças, idosos e gestantes, entre outros.



A partir do dia 20 de maio, a vacinação foi liberada para toda população a partir dos seis meses de idade.

O imunizante passou a ficar disponível nos postos de saúde de forma permanente, e por meio das campanhas sazonais, a partir deste ano, conforme estabeleceu o Ministério da Saúde (MS).



A vacina contra a gripe agora faz parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos (a partir de 60 anos de idade), visando garantir proteção permanente para esses públicos.



Confira o cronograma de vacinação nos terminais de ônibus de Fortaleza