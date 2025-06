Violência familiar é a mais comum contra crianças

No caso das violências não letais [que não resultam em morte] envolvendo crianças, o documento aponta que a maioria dos casos ocorre dentro de casa. Entre 2013 e 2023, 79,5% dos registros (226.103 casos) de violência contra crianças de até 4 anos foram classificados como violência doméstica.

O percentual ainda é alto entre crianças de 5 a 14 anos, com 246.327 casos (55,6%), e segue relevante entre adolescentes de 15 a 19 anos, com 133.546 casos (44,9%). Dentre as violências analisadas, mulheres são 65,1% das vítimas e, portanto, constituem as principais vitimizadas em violência física (60,1%), psicológica (72,1%) e sexual (86,3%).

Noêmia Landim, defensora pública supervisora do Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública da Infância e Juventude (Nadij), aponta que a violência sexual é favorecida por um conjunto de fatores sociais.

"O machismo, a erotização precoce da infância, a naturalização da violência, além do racismo e da homofobia. Por isso, é necessário fortalecer os conselhos tutelares, melhorar as escolas e ampliar a assistência social. Também é urgente expandir equipamentos especializados, como a Casa da Criança e do Adolescente, para que cheguem a mais municípios".