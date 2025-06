Acolher da Diversidade oferece serviços gratuitos para população LGBTQIAPN+

Foto: FÁBIO LIMA ACOLHER da Diversidade realiza edição especial

Entre bandeiras LGBTQIAPN+, pessoas se aglomeram e formam filas para acessar os serviços gratuitos de cidadania durante a edição especial do Acolher da Diversidade na Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, em Fortaleza, nesta terça-feira, 24.

As atividades ocorrem das 9 às 16 horas, contando com a presença da Unidade Móvel Dandara Ketlely.

As ações fazem parte da programação da Semana Semana Luís Palhano Loiola A Semana Estadual Luís Palhano Loiola é realizada na última semana de junho e é uma homenagem ao professor e ativista dos direitos LGBTI+ Luís Palhano Loiola, vítima de um crime homofóbico em 2008. e dos eventos do Mês do Orgulho LGBTI+ realizada pela Secretaria da Diversidade do Estado do Ceará (Sediv), em parceria com a Secretaria da Proteção Social (SPS) e demais instituições do Governo do Estado.

Saiba quais são os serviços ofertados no Acolher da Diversidade

Orientações à população LGBTI+

Emissão de Carteira de Identidade Nacional e outros documentos

Atendimentos psicossociais voltados para a política sobre drogas

Encaminhamentos à rede psicossocial

Corte de cabelo

Atividades infantis

Encaminhamento de jovens para cursos de qualificação profissional e primeiro emprego

Serviços de saúde

Atendimento ao cliente da CAGECE

Distribuição de mudas de plantas medicinais

Atendimento ao eleitor

Encoleiramento antiparasitário

Aplicação de vacina antirrábica

FORTALEZA-CE, BRASIL, 24.06.2025: Acolher da Diversidade realiza edição especial do Orgulho LGBTI+ na Praça da Gentilândia. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 24.06.2025: Acolher da Diversidade realiza edição especial do Orgulho LGBTI+ na Praça da Gentilândia. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 24.06.2025: Acolher da Diversidade realiza edição especial do Orgulho LGBTI+ na Praça da Gentilândia. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 24.06.2025: Acolher da Diversidade realiza edição especial do Orgulho LGBTI+ na Praça da Gentilândia. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 24.06.2025: André Marinho, secretário executivo da diversidade. Acolher da Diversidade realiza edição especial do Orgulho LGBTI+ na Praça da Gentilândia. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 24.06.2025: Acolher da Diversidade realiza edição especial do Orgulho LGBTI+ na Praça da Gentilândia. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 24.06.2025: Acolher da Diversidade realiza edição especial do Orgulho LGBTI+ na Praça da Gentilândia. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA

"O mês do orgulho é o mês do trabalho"



Segundo André Marinho, secretário-executivo da Sediv, a população em vulnerabilidade social, com algum estigma, apresenta mais dificuldade em acessar determinados serviços devido ao preconceito e ao medo da dor não ser validada. "Um dos grandes pilares que a gente tem construído são a promoção da cidadania e o acesso ao serviço humanizado", afirma.

Conforme o representante da pasta, apesar de haver um público-alvo, o evento é aberto à população em geral. De acordo com Sediv, o Acolher acontece mensalmente, às vezes com mais de uma edição ao mês e, em determinadas épocas, semanalmente.

"O mês do orgulho é o mês do trabalho, porque são muitos eventos. É o mês que os municípios mais convidam para fazer eventos, que mais se aprovam legislações LGBTs, que mais se debate a pauta, que tem as Semanas da Diversidade e precede o maio de combate à LGBTfobia. Então, na verdade, maio e junho são a nossa maratona anual", estabelece.

Atendimentos aos LGBTQIAPN+ deve chegar a todo o Ceará

De acordo com Jon Oliveira, coordenador da Unidade Móvel Dandara Ketley, o órgão pretende ofertar os serviços para os LGBTQIAPN+ moradores dos 184 munícipios do Ceará até o fim da gestão de Elmano de Freitas (PT).

De acordo com a pasta, as atividades iniciadas em fevereiro de 2025 passaram por 47 cidades do Estado, com 346 pessoas encaminhadas.

Jon informa que o interessado não necessita de senha ou documentação para o atendimento, pois a demanda será conduzida, em seguida, para o Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues, ao exemplo do processo de hormonioterapia e da retificação de nome social. "A unidade não é finalística, mas porta aberta", declara.

A Unidade Móvel viajará até a Comunidade Quilombola de Bom Jardim, no munícipio de Tamboril, a 287,92 quilômetros (km) de distância de Fortaleza, nesta sexta-feira, 27. Os locais são divulgados nos sites da SPS e da Sediv.

Segundo Jon, a comunidade LGBT já demandava a interiorização das iniciativas. "A unidade móvel é uma conquista da população LGBT do estado de Ceará", define.

Pets de tutores LGBTQIAPN+ também aproveitaram o serviço no Acolher da Diversidade

Amanda Suellen, 36, atendente de farmácia, utilizou o serviço para o encoleiramento antiparasitário e a aplicação de vacina antirrábica para os pets Bartolomeu, 10, e Psiquê, 11. A cadela com nome inspirado no conto grego estava adornada da bandeira do arco-íris e o cão usava coleira rosa.



Para ela, as atitudes quebram os paradigmas, por ser da causa LGBT e contar com o apoio dos animais. "Ajuda a população de modo geral. Vi que vai ter acompanhamento psicológico, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, é importante", enfatiza.

Agnes Silva, 23, artista, aproveitou a oportunidade para obter a coleira de Chimbel, 3, já que o companheiro foi cortar o cabelo.

"É um evento que promove, principalmente, dignidade para as pessoas que moram no entorno. [...] Queria poder ficar para aproveitar outras oportunidades, como retificar o nome e tudo mais, mas tenho que me encaminhar ao trabalho", prioriza.

Ambas as moradoras souberam da ação pela rede social Instagram.

Programação da Semana Luís Palhano Loiola

*programação sujeita a alteração.

23 de junho, segunda-feira

15 horas: Roda de conversa “Orgulho & Memória: vozes que ecoam história” - Museu do Ceará - Anexo Bode Ioiô (Rua Major Facundo, 584).

24 de junho, terça-feira

8 às 16 horas: Acolher da Diversidade em Fortaleza - Praça da Gentilândia;

13 horas: Abertura do Encontro de Gestores Municipais LGBTI+ do Ceará - Auditório da Reitoria da UFC (Av. da Universidade, 2853);

15h30min: Posse do comitê técnico de políticas culturais para a população lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexo – LGBTI+ do Ceará - Auditório da Reitoria da UFC (Av. da Universidade, 2853);

16 horas: Memórias Vivas: Homenagem às Personalidades 60+ LGBTI+ do Ceará - Auditório da Reitoria da UFC (Av. da Universidade, 2853).

25 de junho, quarta-feira

9 horas: Empresas + Diversidade: o papel das empresas na inclusão da população LGBTI+ no mercado de trabalho - Auditório Sebrae - Av. Monsenhor Tabosa, 777 - Centro

26 de junho, quinta-feira

8 horas: Audiência Pública em Tamboril - Câmara Municipal de Tamboril - R. Jesuíta Adeodato - Das Pedrinhas, Tamboril;

9 horas: Aula Magna do programa Empodera+: fortalecimento das ações educativas na promoção dos direitos e enfrentamento à LGBTfobia*;

10h Lançamento da Cartilha de Enfrentamento à LGBTFOBIA*

11 horas: Coletiva de Imprensa sobre Plano Operacional de Segurança da XXIV Parada pela Diversidade Sexual do Ceará*

*Todos os eventos no Auditório Centro de Convivência Cisp - Praça do CISP, s/n - Aeroporto, Fortaleza

27 de junho, sexta-feira

Das 9 às 16 horas: Caravana da Integração (SPS) - Comunidade Quilombola de Bom Jardim – Tamboril, com presença da Unidade Móvel LGBTI+ Dandara Ketlely;

10 horas: Reunião dos Gestores Municipais LGBTI+ do Ceará - Museu da Imagem e do Som do Ceará - Av. Barão de Studart, 410 - Meireles, Fortaleza;

11 horas: Lançamento do Curso Cidadania e Controle Social das Contas Públicas (Escola de Contas do TCE Ceará) - Museu da Imagem e do Som do Ceará - Av. Barão de Studart, 410 - Meireles, Fortaleza;

14 horas: Visita dos Gestores Municipais LGBTI+ do Ceará ao Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues - R. Valdetário Mota, 970 - Papicu, Fortaleza - CE

28 de junho, sábado

Das 8 às 17 horas: Mutirão da Diversidade no Ambulatório Antônio Ciríaco - R. Gomes Brasil, 555 - Parangaba, Fortaleza - CE;

Noite: Iluminação de equipamentos públicos do Governo do Estado com as cores do Orgulho LGBTI+

29 de junho, domingo

15 horas: XXIV Parada pela Diversidade Sexual do Ceará