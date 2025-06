Aulão na Estação das Artes dá início ao projeto "Enem Não Tira Férias"

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-06-2025: Início do projeto "Enem Não Tira Férias", com a presença do Governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, a Secretária de Cultura do Ceará, Luiza Cela, e a Secretária da Educação, Eliana Estrela. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Com papel e caneta na mão, ouvidos atentos ao que os professores tinham a dizer, alunos de escolas públicas da rede estadual de ensino participaram do lançamento do projeto Enem Não Tira Férias e de um aulão inaugural no Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro de Fortaleza. A iniciativa da Secretaria de Educação do Ceará tem como intuito fortalecer a preparação de seus alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) durante as férias escolares.

O Enem é uma das portas de ingresso para as instituições de ensino superior, cuja nota pode ser usada em programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e Financiamento Estudantil (Fies). Com o projeto, que terá atividade de 1º a 18 de julho, os alunos contarão com vídeoaulas, podcasts e materiais de apoio para colocar os conteúdos em dia.

O evento de abertura contou com a presença de alunos, professores, representantes da Superintendência de Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor), representantes das Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Credes), do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e da titular da Seduc, Eliane Estrela.

A recepção ficou por conta de um DJ que animou os discentes que aguardavam a chegada do governador e da secretária de educação, além dos stands com para fotografar os momentos. Além disso, os alunos puderam participar de um aulão de revisões nas áreas do conhecimento cobradas no exame: Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Redação.

O governador Elmano de Freitas, pontuou que o programa é uma forma de estimular aos alunos o culto ao sonho do ingresso no Ensino Superior, e lembrou que em 2024, o Ceará bateu a meta de 24.403 alunos aprovados nas instituições universitárias.

"É um momento de muita animação dentro da escola pública, para termos sempre o orgulho crescente que o aluno da escola pública vai ingressar no curso que ele quiser, nossos jovens são cheios de sonhos e acho que é isso que nos orgulha nas escolas públicas, elas permitem nossos alunos sonharem e os auxiliam em todo o processo, para estimular a construir seu futuro", disse.

Freitas exaltou ainda os docentes da rede e reconheceu que grande parte do sucesso vem do trabalho desenvolvido por eles com os discentes. "O carinho e relação de amizade dos alunos com professores é perceptível. Temos professores que anteriormente foram nossos alunos e isso muito nos orgulha".

Uma das escolas presentes no evento era a Escola Plácido Aderaldo Castelo, do bairro Conjunto Ceará. Sofia Pessoa, de 17 anos, é aluna do 3º ano da escola, disse que tem o sonho de cursar direito e aponta que por mais que seja cansativo, é necessário persistir.

"O projeto reforça que a gente não pode esfriar nossos estudos nas férias. Por mais difícil e cansativo que possa parecer, precisamos ir até o fim e esse apoio que a gente recebe é essencial", disse.

Já Carlos Cauã, de 17 anos, estuda na Escola Dr. César Cals, disse que ainda não escolheu seu curso, mas que com o projeto, os alunos conseguem aprofundar seus conhecimentos. "Exige muita constância nossa. Na sala de aula a gente aprende muito, mas precisamos evoluir, e com os exercícios que são repassados a gente consegue desenvolver mais as nossas habilidades para a prova".

Do estudo à aprovação, projeto expande conhecimentos dos alunos

O programa "Enem Não Tira Férias" faz parte do "Enem: Chego Junto, Chego Bem", ação desenvolvida desde 2012 pra mobilizar alunos do 3º ano do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para a prova. A titular da Seduc, Eliane Estrela, pontua que desde o início do ano, as escolas já se mobilizam para a preparação dos alunos e que há um auxílio desde a inscrição, pedido de isenção até o dia da prova.

"Nós temos aulões durante todo o ano, o 'Enem Não Tira Férias', o estímulo das escritas e correção de redações e dia D, que são os dois domingos de prova em que nós estamos presentes nos locais de prova para prestar nosso apoio aos alunos. Nós investimos de fato nessa preparação durante o ano todo e nossos professores são essenciais nesse processo", detalha.

E falando nos professores, durante o aulão, os mestres foram ovacionados por seus alunos com palmas e gritos eufóricos. Karine Mesquita, professora de Português e Redação da Escola César Cals, ponderou que as escolas tem a preocupação com a preparação dos alunos, e por isso, são trabalhadas as habilidades socioemocionais dos alunos e vários projetos para aliviar a tensão que se cria na rotina de estudos.

"Nós realizamos aulões, simulados para Enem e Uece, temos projetos como o Corujão, onde nós passamos a noite em aulão com eles em um momento de descontração para que eles não sintam tanta pressão. É necessário que nós tenhamos essa relação com os alunos e fazê-los entender que precisam ter equilíbrio, estudar na hora de estudar e descansar quando necessário, isso é essencial", disse.