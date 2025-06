Motoristas que trafegam na via aprovam alterações

A readequação no número de faixas do viaduto e a Engenheiro Santana Júnior tem sido bem recebida por quem dirige no local. O POVO esteve no local durante na manhã de ontem e conversou com motoristas que aprovam a mudança, mas dizem ter sido pegos de surpresa.

Quem trafega diariamente no trecho se diz otimista com a alteração. O motorista por aplicativo Marcos Filho, por exemplo, costuma pegar algumas corridas naquela região e espera que o novo sistema de tráfego reduza o congestionamento durante os horários de pico. "Ali fica muito engarrafado em horário de colégio e no final da tarde, né? Umas 17 horas. A tendência é melhorar, já que é uma opção a mais", projeta.

Os condutores, entretanto, ressaltam que a mudança deveria ter sido mais divulgada ou melhor sinalizada. Até a manhã desta terça, véspera da implementação, apenas a linha que divide as faixas do viaduto foi pintada, sem nenhuma sinalização ao final da passagem elevada.

"Não estava sabendo. Veio um pessoal da AMC aqui umas quatro semanas atrás e disse que ia ter uma mudança, mas não sabia que já começava amanhã", conta um comerciante local, que optou por não se identificar, e trafega na via lateral todos os dias.

Durante o dia da mudança, engenheiros, técnicos e agentes da AMC estarão no local para monitorar o tráfego e orientar os condutores, além de reforçar a coleta de dados sobre o impacto da nova configuração viária.