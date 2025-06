Preparação além do conteúdo

O "Enem Não Tira Férias" faz parte do "Enem: Chego Junto, Chego Bem", desenvolvido desde 2012 pra mobilizar alunos do 3º ano do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para a prova.

A titular da Seduc, Eliane Estrela, pontua que desde o início do ano, as escolas se mobilizam para a preparação dos alunos e que há um auxílio desde a inscrição, pedido de isenção até o dia da prova. "Nós investimos de fato nessa preparação durante o ano todo e nossos professores são essenciais nesse processo", detalha.

No evento, os professores foram ovacionados pelos alunos. Karine Mesquita, professora de Português e Redação da Escola César Cals, frisa a preocupação com a preparação e com as habilidades socioemocionais dos alunos. Ela diz que são feitos vários projetos para aliviar a tensão da rotina de estudos.

"Temos projetos como o Corujão, onde nós passamos a noite em aulão com eles em um momento de descontração para que eles não sintam tanta pressão. É necessário que nós tenhamos essa relação com os alunos e fazê-los entender que precisam ter equilíbrio, estudar na hora de estudar e descansar quando necessário, isso é essencial", disse.