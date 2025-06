Desafios de segurança urbana e acessibilidade

Desde o ano passado, o universitário Bernardo Maciel, 24, utiliza patinete elétrico para realizar trajetos curtos e, este ano, resolveu testar os equipamentos compartilhados na cidade. Ao usar o veículo com mais frequência, Bernardo passou a notar os desafios da cidade para quem opta por utilizar modais alternativos de transporte. Ele aponta falhas como ciclofaixas esburacadas e desniveladas, além do medo constante de assaltos.

"Melhorando essa qualidade asfáltica, o nivelamento das pistas e fazendo a organização de mutirão mesmo, que nem a AMC já fez algumas vezes com os ciclistas, poderia fazer com que as pessoas utilizassem mais o patinete", destaca.

O professor de Educação Física Vicente Cristino, da Sociedade de Assistência aos Cegos, alerta para a importância da acessibilidade nas vias urbanas, especialmente para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Segundo ele, a instalação de estações de patinetes pode representar novos obstáculos no caminho desses pedestres.

Desde que os equipamentos começaram a ser implantados, Vicente já precisou refazer o mapa mental de rotas para alunos e amigos próximo às avenidas Heráclito Graça e Barão de Studart. Para o professor, é fundamental que os gestores sinalizem as estações com piso tátil e evitem colocá-las em áreas de alto fluxo de pessoas.