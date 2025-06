Parangaba recebe 1° dia de mutirão para vacinação nos terminais de ônibus

Foto: Daniel Galber/ Especial para O Povo VACINAÇÃO contra a gripe no terminal da Parangaba

O terminal da Parangaba sediou nesta quarta-feira, 25, o primeiro de quatro dias de vacinação nos terminais de ônibus de Fortaleza. A medida faz parte de uma série de medidas iniciadas no mês de abril para impulsionar a imunização contra o influenza na Capital.

Iniciado hoje na Parangaba, o mutirão de vacinação seguirá para os terminais do Antônio Bezerra, Lagoa e Papicu até a próxima segunda-feira, 30. A campanha é voltada para o público geral da cidade e pode ser acessada nos equipamentos de transporte das 10 horas até o meio-dia.

Assim como outras ações em espaços públicos adotadas nos últimos meses, a campanha objetiva levar a vacina até os locais com grande circulação de pessoas. Entre os equipamentos já visitados estão terminais, shoppings e Centros Comerciais.

Durante a manhã de hoje, equipes de vacinação realizaram busca ativa com transeuntes nas imediações do terminal e os convidaram para tomar o imunizante. Entre os beneficiados esteve Francisco Aurélio, 47, que fazia um exame ali próximo e recebeu o convite para a campanha.

“Vim fazer um exame de imagem vizinho ao terminal e ao entrar o pessoal me abordou e falaram que estava aplicando. Eu já queria tomar, mas trabalho à noite era muito difícil chegar em casa e ir”, pontua o trabalhador em logística.

O mutirão também visa atender ao público que, assim como Francisco, não consegue acessar um dos 134 postos de saúde da cidade durante a semana por motivos de trabalho ou outros afazeres. Esse foi o caso de Jacqueline de Oliveira, 46, mais uma a se vacinar contra a gripe hoje na Parangaba.

“Meu trabalho é durante o dia e é muito corrido. Nunca dá tempo o horário de eu ir me vacinar. Nos finais de semana também não. Hoje aproveitei que é minha folga, aproveitei que vinha no shopping e aconteceu de ter no terminal”, conta a cozinheira.

Confira programação da vacinação nos terminais

25/06 (quarta-feira) – Terminais Parangaba e Conjunto Ceará

26/06 (quinta-feira) – Terminal Antônio Bezerra

27/06 (sexta-feira) – Terminal Lagoa

30/06 (segunda-feira) – Terminal Papicu

Fortaleza chega aos últimos dias de campanha com 27% do público prioritário vacinado

Passados quase três meses desde o início das ações itinerantes para vacinação, Fortaleza possui 27% do público prioritário, que inclui gestantes, Pessoas com Deficiência (PcDs), idosos entre outros. Até o dia 22 de junho, 281.935 membros do grupo na Capital haviam tomado o imunizante.

O número indica um crescimento de 3% em relação aos dados divulgados anteriormente, em 15 de junho. Ao todo, 8244 pessoas se vacinaram ao longo do ínterim.

O número, entretanto, ainda está distante da meta da Prefeitura de Fortaleza de vacinar 90% do público alvo na Capital. Ao todo, 465 mil moradores foram imunizados até aqui, o que corresponde a 18% da população estimada da cidade, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“O que a gente pede à população é realmente a adesão. Após o dia 30 nós vamos continuar vacinando nos 134 postos de saúde. Também gostaria de destacar a importância da descentralização das vacinas porque faz com que a vacina chegue mais perto da população. Por vezes a pessoa não teve tempo. Não é porque não quis, é porque não teve tempo de ir a uma unidade de saúde”, pondera a secretária adjunta da saúde de Fortaleza, Aline Gouveia.

Após o dia 30, as vacinas contra o vírus influenza, bem como outros imunizantes da rede municipal vão continuar sendo ofertadas nos postos de saúde de Fortaleza. Aos fins de semana, as unidades Geraldo Madeiro Sobrinho, no São João do Tauape e Mattos Dourado, no Edson Queiroz, ficam disponíveis entre 8h30min e 16h30min.

Neste sábado, 28, ainda haverão postos de vacinação nos shoppings Benfica, Via Sul e Centro Fashion de meio-dia às 18h. Para se vacinar basta levar um documento oficial com foto.



