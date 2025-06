400 criminosos fugiram pela mata durante operação

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) mostrou cerca de 400 criminosos fugindo com roupas de camuflagem, mochilas e fuzis durante uma operação contra líderes cearenses do Comando Vermelho (CV), na Rocinha, no último dia 31 de maio.

Imagens realizadas por meio de um drone do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ), mostraram os suspeitos andando em grupo em um trecho da mata.

O órgão ministerial negou o vazamento de informações da operação que pode ter auxiliado na fuga dos criminosos. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou que, se houve vazamento de informações na operação, essa disseminação indevida partiu da Polícia do Ceará.

"Questão de vazamento ou não... Essa é uma operação do Ceará. Se houve, com certeza, foi do pessoal da Polícia de lá. Daqui, a gente tem a tranquilidade de ter nossos dados muito bem compartimentados", afirmou Castro à imprensa fluminense.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), rebateu as acusações de possíveis. "Já que ele disse que tem vazamento, ele apresentou os acusados", disse o chefe do Executivo.