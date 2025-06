Fortaleza sediará Pré-Conferência da COP 30 em agosto

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Fortaleza PREFEITO de Fortaleza durante Fórum de Mudanças Climáticas

Em agosto, Fortaleza sediará uma Pré-Conferência da COP 30 — que acontecerá em novembro em Belém, no Pará. Anúncio foi feito pelo prefeito Evandro Leitão (PT) durante o Fórum de Mudanças Climáticas de Fortaleza (ForClima), realizado ontem, 27, no teatro do Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) do bairro Mondubim.

“No dia 27 de agosto, nós vamos promover uma pré-conferência lançando luzes para todo o Brasil de um importante evento que vai haver no final do ano lá em Belém, mas a gente trazendo aqui e antes de Belém. Então, nós todos estamos imbuídos de que a gente possa estar sempre buscando a sustentabilidade social e ambiental da nossa sociedade”, disse o prefeito.

No evento, munícipes e representantes do poder público se uniram no Fórum de Mudanças Climáticas de Fortaleza (ForClima), que teve como abordagem principal o uso de tecnologias na resposta à eventos climáticos extremos.

A programação integra as atividades do “Junho Verde”, que celebra o mês do Meio Ambiente e contou com a presença do titular da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), João Vicente, o coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, tenente-coronel Haroldo Gondim, e outras autoridades.

O Fórum conta com debates sobre saídas tecnológicas voltadas à adaptação climática, com foco na gestão de riscos e promoção da resiliência urbana.

Em sua fala, o Evandro Leitão pontuou que a ideia de levar o evento para o Cuca do Mondubim foi uma forma de contemplar as pessoas que vivem nas periferias, e que precisam de um olhar especial.

“Aqui é um equipamento simbólico, além da sua importância que tem de políticas públicas voltadas para a juventude. (O teatro) está aqui instalado numa região que é carente da Cidade e que nós precisamos cada vez mais estar trazendo essas políticas públicas”, disse.

O titular da Seuma, João Vicente, complementou dizendo que toda política pública, por mais robusta que seja, precisa caminhar com a população.

“É importante esse engajamento, utilizarmos todos empresários, terceiro setor, população. E esse evento é importantíssimo para isso. O tema hoje é tecnologia climática, e é importante para que a gente venha fazer estudos sobre como a gente pode fazer um trabalho de levantamento de dados para poder identificar onde mitigar as mudanças climáticas”, disse.

Os presentes desfrutaram ainda de três palestras, ministradas pelo professor Newton Becker sobre parametrização participativas de Soluções Baseadas em Natureza no Bom Jardim; pelo professor Assis Filho sobre tecnologias de adaptação às mudanças climáticas na gestão integrada de águas urbanas; e pelo tenente-coronel Haroldo Gondim sobre inovações para prevenção e atuação frente a eventos extremos.

À frente Defesa Civil de Fortaleza, o tenente-coronel Haroldo Gondim, comentou que para além de um monitoramento do órgão, é importante que a população esteja ciente do que pode acontecer em Fortaleza, em que época, a quantidade de chuva, e em que situação.

“Nós trabalhamos as ferramentas de alerta precoce e em paralelo a população tem que estar preparada. Então, a gente também tá com esse papel também de avançar com essa preparação da comunidade, de fazer simulados, de formar os núcleos comunitários, para poder a gente conseguir levar o máximo possível de informação”, disse.