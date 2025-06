Imóvel histórico é tombado pela prefeitura de Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE PREFEITURA assina tombamento de casarão histórico

A capital cearense passou a ter mais um imóvel protegido na manhã desta sexta-feira, 27. A casa, construída em 1919, localizada na avenida Santos Dumont, nº 938, Centro, recebeu o título oficial de bem tombado pelo município de Fortaleza, com o decreto assinado pelo prefeito Evandro Leitão (PT). A reforma foi promovida por empresários e hoje abriga a Casa Pâine, padaria artesanal.

Na ocasião, Evandro visitou o local e conferiu detalhes e cuidados tomados pela equipe de restauro, como a cor da fachada, a manutenção de portas e janelas originais, além do telhado. “A Cidade iniciou seu crescimento, seu desenvolvimento, justamente nesta região. Fico muito feliz de poder aqui estar presenciando um equipamento como esse, além de certamente se tornar uma rota turística, onde as pessoas podem também conhecer um pouco da nossa história”.

Para a empresária Juliana Lima, sócia da Casa Pâine, a oficialização representa o final de um ciclo e de um projeto que primou pela manutenção do imóvel. O tombamento provisório do imóvel aconteceu em 2012. Desde então, toda intervenção ou processo de alteração no imóvel, conforme consta no processo, precisava ser previamente comunicado e autorizado pela Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor).

“A execução (do projeto) respeitou os procedimentos e preservou não só a história, mas também parte do patrimônio, algo tão importante para os cearenses, para Fortaleza”, disse Juliana, desejando também que a preservação sirva de exemplo para outros empresários.

Na ocasião, também estiveram presentes a Secretária da Cultura, Helena Barbosa, e o Procurador-Geral, Hélio Leitão. Segundo Helena, o prédio pode vir a ser um case de sucesso. “Quando você encontra parcerias como essa, de iniciativa privada junto com o poder público, pensar em saídas, em ocupações e manter o desenvolvimento sem ‘atropelar’ a tradição, é muito generoso.”

O ato administrativo consiste em um mecanismo de proteção de bens culturais considerados como Patrimônio Material, podendo ser monumentos, edificações históricas, sítios arqueológicos, obras de arte, utensílios, documentos e objetos de valor cultural.

Em Fortaleza, mais de 50 bens estão protegidos, a exemplo da Feira de Artesanato da Beira-Mar, a Estação Ferroviária da Parangaba, o Theatro José de Alencar e o Farol do Mucuripe.