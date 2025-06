Importância de engajar a população com o tema do clima

O titular da Seuma, João Vicente, defende que toda política pública, por mais robusta que seja, precisa caminhar com a população. "É importante esse engajamento, utilizarmos todos empresários, terceiro setor, população. E esse evento é importantíssimo para

isso", afirma.

"O tema hoje é tecnologia climática, e é importante para que a gente venha fazer estudos sobre como a gente pode fazer um trabalho de levantamento de dados para poder identificar onde mitigar as mudanças climáticas", complementa.

Os presentes desfrutaram ainda de três palestras, ministradas pelo professor Newton Becker sobre parametrização participativas de Soluções Baseadas em Natureza no Bom Jardim; pelo professor Assis Filho sobre tecnologias de adaptação às mudanças climáticas na gestão integrada de águas urbanas; e pelo tenente-coronel Haroldo Gondim sobre inovações para prevenção e atuação frente a

eventos extremos.

À frente Defesa Civil de Fortaleza, o tenente-coronel Haroldo Gondim, comentou que para além de um monitoramento do órgão, é importante que a população esteja ciente do que pode acontecer em Fortaleza, em que época, a quantidade de chuva, e em

que situação.

"Nós trabalhamos as ferramentas de alerta precoce e em paralelo a população tem que estar preparada. Então, a gente também tá com esse papel também de avançar com essa preparação da comunidade, de fazer simulados, de formar os núcleos comunitários, para poder a gente conseguir levar o máximo possível de informação", disse.