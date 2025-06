Junho tem temperaturas mais amenas no Estado

O Ceará tem registrado leve diminuição das temperaturas em junho, principalmente nas madrugadas. Segundo o meteorologista Francisco Júnior, isso se deve ao início do inverno no Hemisfério Sul, que começou oficialmente em 20 de junho e termina em 22 de setembro.

"Estamos agora no período do inverno no hemisfério Sul, o que significa menor incidência de raios solares. Essa diminuição de temperatura aqui não é tão expressiva quanto em regiões de latitudes mais altas, mas já tem impacto", afirma.

Um dos municípios com queda nas temperaturas foi Amontada, no Litoral Norte. A cidade atingiu 21°C no último dia 22. "Durante o dia a temperatura está muito elevada. Ao sair temos a sensação que o sol está próximo da nossa pele. Mas depois das 22h fica muito frio. Até precisamos nos vestir mais, com blusa de manga", comenta a moradora Ana Paula de Oliveira Santos, 48.

Enfermeira, ela diz que, devido às alterações na temperatura, muitas pessoas estão indo às unidades de saúde locais com sintomas alérgicos. "São muitas crianças e idosos nos postos de saúde e o hospital lotado".

Apesar de o inverno climático começar agora, Francisco Júnior destaca que, culturalmente, o cearense já o considera encerrado. "Porque associamos a estação ao período de chuvas, que ocorre entre fevereiro e maio. Na maior parte da América do Sul, o período chuvoso coincide com o verão, com maior entrada de umidade. Favorece a formação de nuvens e, consequentemente, de chuvas".