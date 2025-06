Sobral: mulher morre eletrocutada ao pisar em fio durante festa junina

Foto: Reprodução acervo familiar JESSILENE Mendes, de 26 anos, era casada e tinha dois filhos pequenos

Jessilene Mendes de Sousa, de 26 anos, morreu eletrocutada na madrugada de ontem, 29, durante a festa de São João de Sobral, na região Norte do Estado. Ela pisou em uma fiação elétrica do local que estaria desprotegida. A Prefeitura de Sobral é a organizadora do evento que, após o ocorrido, teve a suspensão anunciada até amanhã, 1º.

Nas redes sociais, antes da morte, vendedores ambulantes já haviam postado vídeos mostrando problemas estruturais no local, realizado na Arena Aeroporto, no bairro Derby. As imagens incluíam a situação de risco com os fios energizados e cobravam melhores condições de segurança. No sábado, houve forte chuva na cidade.

Jessilene foi encaminhada para uma Unidade Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. Ela era casada e deixou dois filhos pequenos. Outras pessoas que estavam ao lado da vítima também foram atingidas pela descarga elétrica, porém sem consequências sérias.

Bastante emocionada, a mãe da vítima pediu ajuda, pelas redes sociais, para a retirada do corpo no Instituto Médico Legal (IML). "Minha filha faleceu por negligência na festa. Os fios estavam todos descascados. Eu quero justiça. Não quero que aconteça com outra pessoa como aconteceu com minha filha".

Na tarde de ontem, também por postagem, o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, se manifestou com pesar à morte de Jessilene e anunciou "de imediato, a suspensão das atividades na Arena Aeroporto até terça-feira, 1º de julho, em respeito ao luto da família e à gravidade da ocorrência".

O gestor disse que solicitou aos órgãos competentes "a abertura de investigação rigorosa para a devida apuração dos fatos com a identificação de responsabilidades e aplicação das medidas cabíveis a quem for responsável".

